Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ đêm 24 đến sáng 25/11, tại vị trí Km131+900 trên quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai), đã xảy ra hiện tượng sạt lở taluy dương. Lượng đất và đá lớn tràn xuống mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn và tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp diễn.

Hiện tại, khu vực xã Minh Lương đang trong tình trạng mất điện và mất kết nối mạng Viettel, gây nhiều khó khăn cho việc liên lạc, cập nhật tình hình và tiếp nhận thông tin báo cáo. Bên cạnh đó, thời tiết tại khu vực đang có rét đậm, rét hại kèm theo nguy cơ sương muối, càng làm tăng thêm những khó khăn cho công tác xử lý sự cố.

Điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km131+900 Quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 – Bộ Xây dựng để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng huy động nhân lực, máy móc và thiết bị đến hiện trường để triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông và khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do vị trí sạt lở có điều kiện địa chất phức tạp và phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng, công tác khắc phục sẽ cần khoảng thời gian nhất định để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn tại vị trí sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã ra thông báo cấm hoàn toàn người và các phương tiện qua lại tại vị trí Km131+900, quốc lộ 279, xã Minh Lương. Các phương tiện di chuyển theo hai hướng như sau:

Hướng từ Dương Quỳ, Văn Bàn, khu vực Bảo Yên cũ đi Lai Châu và ngược lại: Đi theo đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến nút giao IC19; hoặc quốc lộ 70 → Đường tỉnh 151 → quốc lộ 4E đến Km135+835 quốc lộ 4D → qua phường Sa Pa → tiếp tục đi tỉnh Lai Châu (và ngược lại theo cùng tuyến).

Hướng từ Minh Lương, Nậm Xé đi Văn Bàn và ngược lại: Đi theo hướng Lai Châu → quốc lộ 32 → quốc lộ 4D → đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến nút giao IC19; hoặc quốc lộ 70 → Đường tỉnh 151 → quốc lộ 4E → Đường tỉnh 162 để đến Văn Bàn.

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