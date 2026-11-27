Chiều 27/11, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực hoàn thiện thể chế giáo dục thời gian qua, nhưng lưu ý khâu tổ chức thực hiện mới là trọng tâm hiện nay.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”. Vì vậy, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (ở giữa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh gọn, không gây quá tải. Ông lưu ý: "Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả... Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường". Bên cạnh đó, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy quyền học tập của học sinh làm thước đo, không chạy theo giảm đầu mối khiến học sinh bỏ học vì trường xa, đi đôi với việc sớm tuyển đủ biên chế và có chính sách đãi ngộ để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Đối với bậc đại học, Chủ tịch Quốc hội khẳng định hệ thống công lập giữ vai trò nòng cốt và cần tiếp tục hoàn thiện thể chế tự chủ thực chất, nêu rõ: "Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học". Song song đó, Chính phủ cần tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, thuế, tín dụng để khơi thông nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện cho các trường tư thục uy tín phát triển, đồng thời bắt buộc công khai học phí, chất lượng đào tạo và kiên quyết loại bỏ các cơ sở yếu kém ra khỏi hệ thống.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cùng sự chung tay của giới khoa học, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những ý kiến tham luận sâu sắc, mang tính lý luận và thực tiễn cao tại hội thảo. Sau sự kiện này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, phân loại rõ ràng các kiến nghị theo thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Chính phủ cũng cần chỉ đạo cụ thể hóa các kiến nghị này thành nhiệm vụ điều hành chi tiết.