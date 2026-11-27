Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra sáng 27/11 tại Nhà Quốc hội. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó đánh giá thực thi chính sách, nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực cho giáo dục.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, từ năm học 2026–2027, Hà Nội sẽ triển khai Nghị quyết số 84 với nhiều điều chỉnh quan trọng về chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Cụ thể, mức hỗ trợ cho nhóm 1 được nâng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/học sinh/ngày. Bên cạnh học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng (xã Minh Châu) như trước đây, nhóm này mở rộng thêm các đối tượng gồm học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, diện bảo trợ xã hội, con liệt sĩ và con thương binh. Đối với nhóm 2 (các học sinh còn lại), mức hỗ trợ tăng từ 20.000 đồng lên 28.000 đồng/học sinh/ngày; trường hợp nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn, phụ huynh sẽ đóng góp phần chênh lệch.

Trước đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước dùng ngân sách thành phố để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025- 2026 theo Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố, với tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỉ đồng. Sau một năm thực hiện, chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính cho các gia đình khi có tới 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức bán trú cho 633.323 học sinh (chiếm 83,97% tổng số học sinh tiểu học), tăng khoảng 26% so với mốc 502.000 em tại thời điểm xây dựng chính sách. Nhờ đó, thể chất học sinh có chuyển biến tích cực với chiều cao bình quân tăng từ 1,5 đến 3 cm, cân nặng tăng từ 1 đến 3,3 kg trong năm học, đồng thời tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu đều giảm.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình tổ chức bữa ăn bán trú vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Hiện nay, tiêu chí lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp thực phẩm chưa thống nhất, nguồn cung còn qua nhiều khâu trung gian trong khi việc truy xuất nguồn gốc và giám sát chất lượng chưa đồng đều. Ngoài ra, ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng suất ăn bị cắt giảm định lượng, thực đơn đơn điệu, còn cơ sở vật chất bếp ăn và phòng ăn tại nhiều trường chưa theo kịp tốc độ gia tăng nhanh chóng của số lượng học sinh bán trú.