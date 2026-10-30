Sẵn sàng cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - điểm nhấn Festival Hoa Đà Lạt 2026

Không chỉ là sự kiện nghệ thuật, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là minh chứng cho sức sống một đô thị âm nhạc, nơi tinh hoa thế giới giao thoa cùng bản sắc Việt

Sáng 30/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức họp báo công bố Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival 2026). Sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/11/2026, trở thành điểm nhấn nghệ thuật đương đại đầy khác biệt trong chuỗi hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu chủ trì buổi họp báo, cùng sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Tổng đạo diễn – nhạc sĩ Huy Tuấn. Ảnh: PV.

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Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của địa phương . Chương trình không chỉ dừng lại ở việc mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đỉnh cao với sự giao thoa giữa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mà còn thể hiện chiến lược rõ ràng của tỉnh trong việc phát huy giá trị văn hóa – nghệ thuật gắn liền với phát triển du lịch, từng bước hình thành nền công nghiệp văn hóa bền vững .

Kể từ khi Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Âm nhạc vào cuối năm 2023, địa phương luôn nỗ lực cụ thể hóa các cam kết quốc tế . Việc tổ chức lễ hội lần này là bước đi thiết thực nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa – du lịch, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho nhân dân cùng du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh một Đà Lạt – Lâm Đồng năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Không gian tại quảng trường Lâm Viên, nằm giữa trung tâm Đà Lạt. Nơi dự kiến khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, vào lúc 17 giờ đến 22 giờ ngày 6-11. Ảnh: BTC.

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Chia sẻ về định hướng nghệ thuật, nhạc sĩ Huy Tuấn – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, Jazz không hề kén khán giả hay xa lạ như nhiều người vẫn nghĩ, mà đã có đời sống lâu bền và gắn bó sâu sắc với nghệ sĩ Việt . Từ nền tảng nhạc Blues xưa cho đến nhiều tác phẩm kinh điển của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy đều đã được chuyển thể mượt mà sang ngôn ngữ Jazz.

“Chúng tôi muốn giữ chân khán giả suốt ba ngày cuối tuần để họ trải nghiệm trọn vẹn không khí Đà Lạt. Sáng thưởng thức cà phê, thăm thú cảnh quan; tối đắm mình trong không gian âm nhạc. Mỗi ngày trình diễn tại một địa điểm khác nhau sẽ mang lại những cảm xúc hoàn toàn mới” – nhạc sĩ Huy Tuấn nhấn mạnh

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa lễ hội bùng nổ cảm xúc, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng năng động, sáng tạo. Nhịp cầu nhạc Jazz sẽ mở ra cuộc đối thoại sâu sắc giữa tinh hoa âm nhạc thế giới và bản sắc văn hóa Việt Nam, từng bước đưa Đà Lạt ghi danh vào bản đồ các sự kiện âm nhạc uy tín của khu vực và quốc tế .

Điểm nhấn Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho sức sống của một “Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO” – nơi giá trị nghệ thuật và cảnh quan di sản hòa quyện, tạo động lực thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa Lâm Đồng phát triển bứt phá.