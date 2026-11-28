Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4784/QLD-MP ngày 26/11/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với lô sản phẩm mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1000 ml) do vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi mang số lô B0309C2608, ngày sản xuất 09/03/2026, hạn sử dụng 090329, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003463/22/CBMP-HCM. Sản phẩm này do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (địa chỉ tại số 156 đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Ngày 27/11/2026, Cục Quản lý Dược công bố Công văn số 4784/QLD-MP. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan quản lý, nguyên nhân thu hồi xuất phát từ hai vi phạm nghiêm trọng. Thứ nhất, mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố: sản phẩm thực tế có chứa thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA nhưng lại không có thành phần Cetyl Alcohol như đăng ký.

Thứ hai, thông tin ghi trên nhãn sản phẩm có nội dung gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng đây là thuốc chữa bệnh, với các lời quảng cáo như: "Bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế các hắc sắc tố Melamin, cho làn da bật tone trắng hồng tự nhiên. Kích thích sản sinh các collagen cung cấp độ ẩm giúp làn da trở nên mềm mại, chống lão hóa. Phục hồi da cháy nắng, làm bật tone, trắng hồng đối với da bị đen sạm, da xỉn màu".

Sản phẩm mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1000ml quảng cáo dễ gây hiểu lầm. Ảnh sohuutritue.net.vn

Trước sai phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các nơi phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm theo Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cùng các quy định hiện hành.

Đồng thời, doanh nghiệp này phải tự rà soát toàn bộ các lô sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu khác đã sản xuất, chủ động thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự và gửi báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh trước ngày 18/12/2026.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du nằm trong danh sách xử phạt các cơ sở Dược - Mỹ phẩm do Sở Y tế TP HCM công bố ngày 17/11 trên kiemtraphapche.medinet.gov.vn. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 17/11, Sở Y tế TP HCM cũng đã công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trong đó Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị xử phạt 140 triệu đồng. Do mắc các hành vi vi phạm là: Quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc; Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn phải thực hiện hình thức phạt bổ sung – Biện pháp khắc phục hậu quả, đó là buộc thu hồi sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1000ml, số lô B0309C2608, NSX 09/03/2026, HSD 090329; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1000ml, số lô B0309C2608, NSX 09/03/2026, HSD 090329; Buộc nộp lại số tiếp nhận Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 003463/22/CBMP-HCM do Sở Y tế TP HCM cấp ngày 13/9/2022 (sản phẩm mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1000ml),