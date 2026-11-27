Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với 2 lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam sản xuất, liên quan đến khâu phân phối của hai doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần quốc tế Queen Natural và Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam.

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Theo Công văn số 4782/QLD-MP ngày 26/11/2026 của Cục Quản lý Dược, quyết định này được ban hành căn cứ trên các quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, cùng với các văn bản báo cáo, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trước đó của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (Quyết định số 1928/QĐ-SYT ngày 20/8/2026 và Công văn số 8621/SYT-NVD ngày 08/10/2026).

Đình chỉ lưu hành và yêu cầu tự rà soát toàn bộ các lô sản phẩm tương tự

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (địa chỉ tại Tổ 1, đường Phúc Hà, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) sản xuất.

Cụ thể, thứ nhất là sản phẩm Nhất Lạc Thông Massage Body Cream thuộc nhãn hàng QUEEN NATURAL, có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 43/25/CBMP-TNg, thuộc lô số 01.2025, sản xuất ngày 01/12/2025. Sản phẩm này do Công ty cổ phần quốc tế Queen Natural (địa chỉ tại thôn Ngọc Cục, xã Lương Tài, TP. Bắc Ninh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thứ hai là sản phẩm X-M Nature Green Tea Mousse Deep Clean Facial Cleanser thuộc nhãn hàng X-M NATURE, có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 04/26/CBMP-TNg, thuộc lô số 01.2026, sản xuất ngày 29/04/2026. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam (địa chỉ tại số 14, ngõ 259, ngách 40 Phú Diễn, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội).

Cả hai lô sản phẩm trên đều bị thu hồi với cùng lý do là sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố; không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

Công văn số 4782/QLD-MP của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan quản lý yêu cầu 3 doanh nghiệp liên quan gồm Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam, Công ty cổ phần quốc tế Queen Natural và Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng; đồng thời tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại để tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này có trách nhiệm tự rà soát toàn bộ các lô khác đã sản xuất đối với dòng sản phẩm nêu trên. Nếu phát hiện lô hàng có vi phạm tương tự, doanh nghiệp phải chủ động thu hồi, báo cáo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên để giám sát và xử lý tiêu hủy. Toàn bộ báo cáo về quá trình thu hồi, tiêu hủy cũng như kết quả rà soát các lô sản phẩm khác phải được gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế địa phương trước ngày 18/12/2026. Các công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

Siết chặt kiểm tra, tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm

Để đảm bảo việc thu hồi diễn ra triệt để, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 2 lô sản phẩm vi phạm và hoàn trả về đơn vị cung ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Danh mục lô sản phẩm vi phạm kèm theo Công văn số 4782/QLD-MP của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình

Đối với các địa phương nơi 3 doanh nghiệp trên đặt trụ sở, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế TP. Hà Nội và Sở Y tế TP. Bắc Ninh trực tiếp giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm cũng như việc rà soát các lô hàng khác trên địa bàn.

Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội và Sở Y tế TP. Bắc Ninh được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty cổ phần quốc tế Queen Natural và Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam. Trường hợp phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt theo quy định hiện hành và tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của các đơn vị này.

Cùng với đó, căn cứ kết quả kiểm tra trước đó, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (nếu phát sinh) theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Sở Y tế 3 địa phương nêu trên có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 02/01/2027.