Ngày 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2025 đến 2026, bị cáo Nguyễn Thành Nam đã thực hiện hành vi làm, tàng trữ và xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" với nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân và anh hùng dân tộc.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh còn phát tán, tuyên truyền nội dung cuốn sách, tổ chức thuyết giảng, đồng thời sản xuất và đăng tải nhiều video clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc và gây hoang mang dư luận.

Quá trình điều tra cũng xác định Trần Việt Anh trực tiếp bán cuốn sách này. Đối với nhóm bị cáo thuộc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Thúy Hằng với vai trò Giám đốc chịu trách nhiệm xuất bản đã trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, sau đó chỉ đạo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá sách ra thị trường.

Quang cảnh phiên toà sáng 27/11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại phiên xét xử, cả 5 bị cáo đều nhận thức rõ sai phạm, thừa nhận hành vi phạm tội và không có ý kiến phản đối về tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thông tin lành mạnh được pháp luật bảo vệ. Cơ quan công tố nhấn mạnh trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc lan truyền nhanh chóng các thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử sẽ gây ra hệ lụy xấu, tác động tiêu cực và làm suy thoái tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, đồng thời bản thân có nhiều thành tích trong công tác hoặc gia đình có công với cách mạng để đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Từ những căn cứ trên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5 đến 6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, các bị cáo đều bày tỏ sự hối hận, gửi lời xin lỗi tới độc giả và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Dự kiến chiều 30/11, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với các bị cáo.