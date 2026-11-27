Sáng 27/11, tại xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), Lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai được phục dựng, mở đầu chuỗi sự kiện bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Lễ mừng lúa mới là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Jrai, gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đây là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh đã phù hộ mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt; đồng thời cầu mong vụ mùa tiếp theo bội thu, buôn làng bình yên, người dân có cuộc sống no ấm.

Phục dựng Lễ mừng lúa mới mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa xã Chư Pưh

Tham gia buổi lễ có đông đảo các nghệ nhân, già làng, người dân và học sinh trên địa bàn. Trước khi tiến hành nghi thức, già làng, thầy cúng cùng bà con chuẩn bị các lễ vật truyền thống gồm ghè rượu cần, heo và gùi lúa mới vừa thu hoạch.

Trong không khí trang nghiêm, thầy cúng Kpuih Bo cùng các phụ cúng thực hiện nghi thức dâng lễ, đọc lời khấn tạ ơn thần linh đã ban cho buôn làng một mùa vụ thuận lợi; đồng thời gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy, mọi người mạnh khỏe.

Trình diễn Cồng chiêng, múa xoan, giã gạo không thể thiếu trong Lễ Mừng Lúa mới

Sau phần nghi lễ, người dân và khách tham dự cùng thưởng thức rượu cần, cơm mới, hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang và các trò chơi dân gian. Những hoạt động này góp phần tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối và thêm tự hào về di sản văn hóa của dân tộc mình.

Du khách thưởng thức rượụ cần cùng đồng bào Jrai.

Trước đó, tối 26/11, UBND xã Chư Pưh tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa – Thể thao – Thương mại năm 2026 tại Quảng trường xã. Mở đầu chuỗi hoạt động là phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP, quy tụ các gian hàng giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm địa phương và ẩm thực truyền thống.