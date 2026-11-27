Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Thước đo của đột phá giáo dục phải là kết quả thực tế về chất lượng

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ nhiều luật và nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, bên cạnh những mô hình sáng tạo bước đầu, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết vẫn còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự Hội thảo sáng 27.11/ Ảnh baovanhoa.vn

Nhấn mạnh thước đo của đột phá giáo dục phải là kết quả thực tế về chất lượng, cơ hội học tập và sự phát triển nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: "Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo".

Đồng tình với nhận định về độ trễ trong khâu thực thi, PGS-TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết các quyết sách lập pháp năm 2025, bao gồm việc sửa đổi các luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học cùng các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi đều xoay quanh 4 định hướng lớn là mở rộng công bằng tiếp cận, đổi mới quản trị gắn với tự chủ và giải trình, phát triển đội ngũ nhà giáo và huy động nguồn lực xã hội. Dẫu vậy, thực tiễn năm 2026 cho thấy tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp cục bộ và sự lúng túng trong thực hiện quyền tự chủ vẫn hiện hữu.

Theo ông Hùng, trọng tâm hiện nay không phải là ban hành thêm văn bản mà cần tập trung tổ chức thực hiện với 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất, Chính phủ cần chỉ đạo rà soát, phân định rõ nội dung đủ điều kiện vận hành với những điểm nghẽn về thẩm quyền, trách nhiệm; giải quyết dứt điểm nạn thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm miễn và hỗ trợ học phí đúng đối tượng, đồng thời xóa bỏ tư duy đùn đẩy, né tránh.

Thứ hai, bảo đảm nguồn lực đồng bộ và gắn với chuẩn đầu ra bằng cách ưu tiên hạ tầng, phòng thí nghiệm cho vùng khó khăn đi kèm kinh phí vận hành; đẩy mạnh đặt hàng đào tạo qua liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động, trong khi vẫn giữ vững vai trò đầu tư chủ đạo của ngân sách Nhà nước cho giáo dục công lập.

Thứ ba, Quốc hội và các cơ quan chuyên trách cần tăng cường giám sát thực chất, lấy kết quả thụ hưởng của học sinh, điều kiện làm việc của giáo viên và chất lượng đào tạo làm thước đo cốt lõi, đồng thời áp đặt thời hạn thực hiện cụ thể cho từng kiến nghị sau giám sát.

Thiết lập Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh

Ở góc độ chuyên môn khảo thí, từ phân tích dữ liệu hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 (năm 2025, 2026), kết quả PISA 2025 và kinh nghiệm quốc tế, PGS-TS Nghiêm Xuân Huy (Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, ĐHQG Hà Nội) đề xuất xây dựng cơ chế điều chỉnh điểm học bạ liên trường gồm 3 bước, khởi đầu bằng điều chỉnh thống kê nhưng giữ nguyên thứ hạng học sinh do giáo viên xác định, và chỉ sử dụng điểm học bạ đã điều chỉnh cho tuyển sinh đại học khi cơ chế này đi vào vận hành.

PGS-TS Nghiêm Xuân Huy cũng kiến nghị thiết lập Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh theo kiến trúc “một chuẩn đầu ra - ba tầng đánh giá - bốn vòng phản hồi” (gồm đánh giá vì học tập trong lớp, đánh giá công nhận kết quả học tập và thi chuẩn hóa; phản hồi tới học sinh, giáo viên, nhà trường và cơ quan quản lý).

Đối với đề án thi tốt nghiệp trên máy tính, cần nghiên cứu tương đương riêng cho từng môn để bảo đảm tính so sánh với thi trên giấy trong giai đoạn tổ chức song song; đồng thời thiết lập quy trình cân bằng đề thi giữa các năm, công bố báo cáo kỹ thuật thường niên, tổ chức đánh giá diện rộng trên mẫu không gắn hệ quả và tích hợp các chỉ số đổi mới kiểm tra, đánh giá vào cơ chế phân bổ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035.

Tiếp cận từ góc độ định hướng tư tưởng và phát triển nguồn nhân lực, ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo Trung ương), nhấn mạnh đột phá hiện nay không chỉ nằm ở đổi mới chương trình hay mở rộng quy mô mà quan trọng là nâng cao năng lực toàn hệ thống để chuyển hóa chủ trương thành kết quả thực chất trong phát triển con người. Ông đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế để giáo dục thực sự được ưu tiên trong phân bổ nguồn lực, đồng thời chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng từ đầu vào, quy trình sang phẩm chất, năng lực, khả năng vận dụng và thích ứng của người học gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thị trường lao động.

Bên cạnh việc đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với tư duy phản biện, năng lực số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và làm chủ công nghệ, ông lưu ý công tác quản trị thực thi phải gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực, năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình, kết hợp theo dõi, đánh giá tác động thường xuyên để kịp thời điều chỉnh chính sách.

Toàn bộ ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo sẽ được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp làm luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của Quốc hội trong thời gian tới.