Estonia khởi động xây dựng boongke với 600 công sự dọc biên giới Nga

Estonia đã bắt đầu lắp đặt những hầm trú ẩn bằng bê tông đầu tiên dọc theo biên giới phía đông nam với Nga như một phần của Tuyến phòng thủ Baltic, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho dự án củng cố phòng thủ ba bên.

Các công sự mà Estonia dự kiến ​​xây dựng dọc biên giới với Nga. Ảnh: Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia

Tính đến tuần này, năm hầm trú ẩn đang chờ được lắp đặt, và các quan chức Estonia đặt mục tiêu hoàn thành 28 hầm trú ẩn vào cuối năm nay, theo Krismar Rosin, người phát ngôn báo chí của Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia. Lô đầu tiên này đại diện cho giai đoạn đầu tiên của mạng lưới 600 hầm trú ẩn được thiết kế để tăng cường sườn phía đông của Liên minh châu Âu và NATO.

Việc triển khai diễn ra muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu, do những vướng mắc trong quá trình mua sắm buộc các quan chức Estonia phải điều chỉnh lại phương pháp tiếp cận.

Các hầm trú ẩn, mỗi hầm rộng khoảng 35 mét vuông, được thiết kế để chịu được đạn pháo 152mm. Chúng là một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga. Tất cả dây thép gai và chướng ngại vật hình răng rồng đã được vận chuyển và cất giữ tại các khu vực được bố trí sẵn, chờ lắp đặt nếu cần thiết, ông Rosin cho biết.

Một căn hầm đang trong quá trình thi công hoàn thiện.

Ngoài các vấn đề về mua sắm, dự án còn đối mặt với những thách thức về phối hợp, đòi hỏi sự chấp thuận từ nhiều bên liên quan, bao gồm Lực lượng Quốc phòng Estonia, Cảnh sát và Biên phòng, các đô thị và chủ đất tư nhân – tất cả đều phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn trong thời bình.

“Chúng tôi đang xây dựng nó trong thời bình, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tuân thủ luật thời bình,” ông Rosin nói, so sánh điều này với các tình huống thời chiến, nơi các kỹ sư quân sự có thể làm những việc như đào hào chống tăng “rất nhanh, có lẽ chỉ trong vài giờ.”

Việc phối hợp dự án với Lực lượng Biên phòng, vốn có các yêu cầu về đường tuần tra và kế hoạch chiến thuật phải phù hợp với vị trí đặt hầm trú ẩn và hào chống tăng của Lực lượng Quốc phòng, đã làm tăng thêm độ phức tạp tổng thể.

Các bộ phận của hầm trú ẩn đang chờ được lắp ráp tại Estonia, gần biên giới với Nga, vào tháng 12 năm 2025.

Bất chấp những trở ngại, Estonia vẫn dẫn trước Latvia và Lithuania về tiến độ thực hiện trên thực tế, theo ông Rosin. Cả ba quốc gia đều công bố dự án Tuyến phòng thủ Baltic phối hợp, nhưng đang thực hiện các phần quốc gia của mình một cách độc lập dựa trên địa hình và đánh giá mối đe dọa khác nhau, mặc dù họ hợp tác về các khái niệm và chia sẻ kiến ​​thức.

Ngân sách 60 triệu euro (70 triệu đô la) của Estonia cho dự án này – với khoảng 30 triệu euro đã được chi tiêu cho đến nay – thấp hơn đáng kể so với ngân sách của Litva và Latvia, phản ánh chiều dài đường biên giới ngắn hơn của Estonia và các trở ngại tự nhiên, bao gồm hồ Peipus và các vùng đầm lầy rộng lớn. Dự án của Estonia không bao gồm các hệ thống phòng không và hỏa lực tiên tiến mà các nước láng giềng đang tích hợp.

Ông Rosin cho biết, Lực lượng Biên phòng Estonia đã triển khai một hệ thống phát hiện "bức tường máy bay không người lái" riêng biệt dọc theo một số đoạn biên giới, thường bị nhầm lẫn với dự án Tuyến phòng thủ Baltic của Lực lượng Quốc phòng nhưng đây là một biện pháp riêng biệt.