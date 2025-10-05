Hà Nội

Top 5 game mobile hot nhất tháng 10 khiến game thủ phát sốt

Số hóa

Top 5 game mobile hot nhất tháng 10 khiến game thủ phát sốt

Từ Dragon Ball đến KOF, tháng 10/2025 mang tới loạt siêu phẩm game mobile đa dạng, vừa hoài niệm vừa mới mẻ, hứa hẹn làm bùng nổ cộng đồng game thủ toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
1. Dragon Ball Gekishin Squadra mở màn với phong cách đấu đội 4v4 kịch tính, cho phép fan chọn nhân vật yêu thích để phối hợp chiến đấu.
1. Dragon Ball Gekishin Squadra mở màn với phong cách đấu đội 4v4 kịch tính, cho phép fan chọn nhân vật yêu thích để phối hợp chiến đấu.
Hình ảnh mượt mà, hỗ trợ cross-play và chiêu thức hoành tráng khiến game trở thành món ngon cho cả fan Dragon Ball lẫn người mê MOBA.
Hình ảnh mượt mà, hỗ trợ cross-play và chiêu thức hoành tráng khiến game trở thành món ngon cho cả fan Dragon Ball lẫn người mê MOBA.
2. THE KING OF FIGHTERS AFK mang lại trải nghiệm idle RPG kết hợp pixel art hoài niệm cùng dàn nhân vật KOF huyền thoại.
2. THE KING OF FIGHTERS AFK mang lại trải nghiệm idle RPG kết hợp pixel art hoài niệm cùng dàn nhân vật KOF huyền thoại.
Cơ chế sắp xếp đội hình thông minh và hệ thống tăng trưởng vô hạn giúp trận đấu luôn mới mẻ và đầy tính chiến thuật.
Cơ chế sắp xếp đội hình thông minh và hệ thống tăng trưởng vô hạn giúp trận đấu luôn mới mẻ và đầy tính chiến thuật.
3. Seven Knights Re:BIRTH tái hiện series đình đám bằng Unreal Engine 5 với đồ họa cực mãn nhãn.
3. Seven Knights Re:BIRTH tái hiện series đình đám bằng Unreal Engine 5 với đồ họa cực mãn nhãn.
Lối chơi RPG theo lượt và hành trình The Evan Expedition khiến fan trung thành khó có thể bỏ qua.
Lối chơi RPG theo lượt và hành trình The Evan Expedition khiến fan trung thành khó có thể bỏ qua.
4. Preserve là lựa chọn hoàn hảo cho ai yêu thích puzzle nhẹ nhàng và thiên nhiên.
4. Preserve là lựa chọn hoàn hảo cho ai yêu thích puzzle nhẹ nhàng và thiên nhiên.
Trò chơi cho phép xây dựng hệ sinh thái cân bằng với lá bài động thực vật, vừa thư giãn vừa thử thách.
Trò chơi cho phép xây dựng hệ sinh thái cân bằng với lá bài động thực vật, vừa thư giãn vừa thử thách.
5. Riftbusters: Action RPG mang đến trải nghiệm co-op tốc độ cao, nơi người chơi hóa thân thành lính đánh thuê chống lại quái vật ngoài hành tinh.
5. Riftbusters: Action RPG mang đến trải nghiệm co-op tốc độ cao, nơi người chơi hóa thân thành lính đánh thuê chống lại quái vật ngoài hành tinh.
Với hệ thống loot đa dạng, đánh boss hoành tráng và tùy chỉnh sâu, game hứa hẹn giữ chân game thủ lâu dài.
Với hệ thống loot đa dạng, đánh boss hoành tráng và tùy chỉnh sâu, game hứa hẹn giữ chân game thủ lâu dài.
Thiên Trang (TH)
#game mobile tháng 10 #game hot 2025 #Dragon Ball Gekishin Squadra #KOF AFK #Seven Knights Re:BIRTH #Riftbusters

