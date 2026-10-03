Quỳnh Anh lên tiếng sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Ngay sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh cho biết cô muốn trở về Hà Nội để ở bên người thân trong lúc gia đình có biến cố.

Nguyễn Quỳnh Anh chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Sau đêm chung kết, cô đăng tải bài viết đầu tiên trên trang cá nhân. Người đẹp gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ê-kíp chương trình, các thí sinh và khán giả đã yêu thương, ủng hộ trong suốt hành trình vừa qua.

Theo Quỳnh Anh, chiếc vương miện không chỉ là niềm tự hào mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Người đẹp cho biết phía sau khoảnh khắc đăng quang là tình yêu, sự kỳ vọng và sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Cô sẽ trân trọng và cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó.

Ngay sau cuộc thi, Quỳnh Anh xin phép trở về Hà Nội trong thời gian ngắn để lo liệu những công việc gia đình và ở bên người thân khi gia đình đang có biến cố. Đặc biệt, cô mong muốn được gặp bà lần cuối và dành những giây phút cuối cùng để ở bên gia đình.

"Sau khi hoàn thành những công việc của gia đình, Quỳnh Anh sẽ trở lại Hải Phòng, tiếp tục đồng hành cùng Top 5 và tham gia đầy đủ các hoạt động trong thời gian đương nhiệm.

Quỳnh Anh cam kết sẽ hoàn thành trách nhiệm của một tân hoa hậu bằng tất cả sự nghiêm túc, tình yêu và lòng biết ơn. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương Quỳnh Anh. Cảm ơn vì đã tin tưởng, đã chờ đợi và đã trao cho Quỳnh Anh một hành trình thật đẹp", cô viết.

Ảnh 3: Quỳnh Anh trong bộ ảnh trước thềm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, khoe thần thái thanh lịch với thiết kế dạ hội đính kết cầu kỳ. Ảnh: FB Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh sinh năm 1999, cao 1m75 và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018 và Quán quân Supermodel Me 2021. Năm 2024, Quỳnh Anh tham gia Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị Á hậu 1.

Sau hai năm, người đẹp trở lại Miss Universe Vietnam 2026 và chinh phục vị trí cao nhất. Theo ban tổ chức, Quỳnh Anh trở lại cuộc thi với hình ảnh mạnh mẽ, trưởng thành và toàn diện hơn.

Ảnh 1: Nguyễn Quỳnh Anh rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Người đẹp diện trang phục dạ hội ánh kim, nhận vương miện và bó hoa sau khi được xướng tên ở vị trí cao nhất. Ảnh: Miss Universe Vietnam.

Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu của Quỳnh Anh, Miss Universe Vietnam 2026 cũng xác định các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Le, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Trước đó, 11 thí sinh giành quyền đi tiếp gồm: Hoàng Như Mỹ, Trịnh Thị Hồng Đăng, H’Duyen Bkrong, Nguyễn Diệu Huyền, Nguyễn Thị Hảo, Bùi Thị Mai Hương, Quách Tapiau Maily, Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Le và Nguyễn Mai Anh. Hoàng Như Mỹ giành danh hiệu Best In Swimsuit, trong khi Nguyễn Diệu Huyền là người chiến thắng Miss Popular Vote.

Ở vòng đầu tiên, Top 20 được gọi tên gồm: H'Duyen Bkrong, Tạ Phương Thảo, Nguyễn Lê Phương Linh, Nguyễn Thị Hiếu Ngân, Trịnh Thị Huệ, Quách Tapiau Maily, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Diệu Huyền, Emma Maria Fernandez Le, Hoàng Như Mỹ, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Trịnh Thị Hồng Đăng, Bùi Thị Mai Hương, Lê Thị Thùy Dương, Bùi Thị Hạnh, Phạm Thị Minh Huệ và Phùng Thị Thiên Thảo.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75, dự kiến diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11/2026.