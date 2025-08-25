Đứt dây cáp cầu đang xây ở Trung Quốc: 10 người thiệt mạng

Cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập khiến 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Tai nạn xảy ra trên đoạn Thanh Hải của tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải vào khoảng 3 giờ sáng 22/8, theo tờ China Daily.

Trung Quốc: Đứt cáp công trình cầu đường sắt bắc qua Hoàng Hà, nhiều người chết và mất tích

Theo Nhân dân Nhật báo, vào thời điểm xảy ra sự cố, có 15 công nhân xây dựng và một quản lý hiện trường của bộ phận dự án kỹ thuật đang làm việc. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Những hình ảnh được đăng trên trang web của Nhân dân Nhật báo cho thấy cây cầu đang xây dựng dở dang, phần giữa vẫn chưa hoàn thành, với hai tháp giàn giáo khổng lồ và nhiều cần cẩu bên cạnh.

Bộ Ứng phó tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử một tổ công tác đến hiện trường để chỉ đạo và phối hợp công tác cứu hộ, tập trung vào việc tìm kiếm những người rơi xuống sông.

Ngoài ra, bộ cũng khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để ngăn ngừa sự cố tương tự trong tương lai.

Cây cầu này nằm trên ranh giới giữa huyện Jianzha, châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam và huyện tự trị dân tộc Hồi Hualong, TP Hải Đông, tỉnh Thanh Hải. Đây là cầu đường sắt vòm giàn thép đầu tiên ở Trung Quốc bắc qua sông Hoàng Hà.

Theo truyền thông Trung Quốc, cây cầu trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên – Thanh Hải là cầu đường sắt vòm giàn thép liên tục hai đường ray có khẩu độ lớn nhất thế giới.

Tháp cáp của cầu đã được hoàn thành vào ngày 14/6 vừa qua, với kế hoạch nối chúng lại trong tháng này.

Vào tháng 12 năm ngoái, 13 người đã mất tích sau một vụ sập hầm tại công trường xây dựng một tuyến đường sắt lớn ở TP Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc. Không có báo cáo nào về người sống sót.