Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đường Nguyễn Tuân dần 'thay áo mới', sắp hoàn thiện diện mạo

Sống xanh

Đường Nguyễn Tuân dần 'thay áo mới', sắp hoàn thiện diện mạo

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang dần hoàn thiện, mang đến diện mạo khang trang cho một trong những tuyến phố từng thường xuyên ùn tắc của khu vực.

Trường Hân
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 720m, nối từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi hoàn thành, mặt cắt ngang sẽ rộng 21m, gồm lòng đường 15m và vỉa hè rộng 3m mỗi bên.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 720m, nối từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi hoàn thành, mặt cắt ngang sẽ rộng 21m, gồm lòng đường 15m và vỉa hè rộng 3m mỗi bên.
Thời gian gần đây, đi dọc đường Nguyễn Tuân, dễ dàng nhận thấy diện mạo tuyến phố đã khác trước. Đoạn đường đã được trải nhựa phẳng phiu, không còn cảnh mặt đường lồi lõm, rào chắn kéo dài hay bụi đất bao phủ như thời gian trước.
Thời gian gần đây, đi dọc đường Nguyễn Tuân, dễ dàng nhận thấy diện mạo tuyến phố đã khác trước. Đoạn đường đã được trải nhựa phẳng phiu, không còn cảnh mặt đường lồi lõm, rào chắn kéo dài hay bụi đất bao phủ như thời gian trước.
Hai bên tuyến đường, phần lớn vỉa hè đã được lát đá, bó vỉa hoàn thiện và dành lại không gian cho người đi bộ. Hình ảnh vật liệu xây dựng chất đống, dây điện ngổn ngang hay những khoảng đất trống sau giải tỏa cũng dần được thay thế bằng không gian đô thị gọn gàng hơn.
Hai bên tuyến đường, phần lớn vỉa hè đã được lát đá, bó vỉa hoàn thiện và dành lại không gian cho người đi bộ. Hình ảnh vật liệu xây dựng chất đống, dây điện ngổn ngang hay những khoảng đất trống sau giải tỏa cũng dần được thay thế bằng không gian đô thị gọn gàng hơn.
Trước khi cải tạo, Nguyễn Tuân là một trong những tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Tuyến phố chỉ rộng khoảng 6-7 m nhưng lại là nơi tập trung dày đặc các khu chung cư, văn phòng và hoạt động kinh doanh, khiến lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ùn tắc kéo dài đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm.
Trước khi cải tạo, Nguyễn Tuân là một trong những tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Tuyến phố chỉ rộng khoảng 6-7 m nhưng lại là nơi tập trung dày đặc các khu chung cư, văn phòng và hoạt động kinh doanh, khiến lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ùn tắc kéo dài đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm.
Đến nay, nhiều đoạn trên tuyến đã hoàn thành thảm nhựa và đưa vào khai thác. Không gian lưu thông trở nên rộng rãi hơn, các phương tiện không còn phải len lỏi qua những điểm thắt cổ chai như trước. Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ đã giảm đáng kể ở các đoạn đã hoàn thiện.
Đến nay, nhiều đoạn trên tuyến đã hoàn thành thảm nhựa và đưa vào khai thác. Không gian lưu thông trở nên rộng rãi hơn, các phương tiện không còn phải len lỏi qua những điểm thắt cổ chai như trước. Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ đã giảm đáng kể ở các đoạn đã hoàn thiện.
Phần vỉa hè rộng rãi, sạch đẹp được người dân ghi nhận tích cực. Các hộ kinh doanh đồng thời trở lại, 'vào nhịp' với diện mạo khang trang sau thời gian thi công đầy gian khổ.
Phần vỉa hè rộng rãi, sạch đẹp được người dân ghi nhận tích cực. Các hộ kinh doanh đồng thời trở lại, 'vào nhịp' với diện mạo khang trang sau thời gian thi công đầy gian khổ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy công nhân vẫn đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và các vị trí còn dang dở. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm sớm đưa toàn bộ tuyến đường vào khai thác.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy công nhân vẫn đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và các vị trí còn dang dở. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm sớm đưa toàn bộ tuyến đường vào khai thác.
Trong vài tháng qua, các vướng mắc lớn đã từng bước được giải quyết. Chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư liên tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục còn lại.
Trong vài tháng qua, các vướng mắc lớn đã từng bước được giải quyết. Chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư liên tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục còn lại.
Dự án từng nhiều lần lùi thời hạn hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Việc phải thu hồi hơn 14.300 m² đất của 11 tổ chức và khoảng 160 hộ dân khiến tiến độ kéo dài hơn dự kiến.
Dự án từng nhiều lần lùi thời hạn hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Việc phải thu hồi hơn 14.300 m² đất của 11 tổ chức và khoảng 160 hộ dân khiến tiến độ kéo dài hơn dự kiến.
Dù vẫn còn một số vị trí chưa hoàn thiện, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến bày tỏ mong muốn dự án sớm về đích để việc đi lại thuận lợi hơn, đồng thời giảm tiếng ồn và bụi phát sinh từ công trường kéo dài suốt thời gian qua.
Dù vẫn còn một số vị trí chưa hoàn thiện, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến bày tỏ mong muốn dự án sớm về đích để việc đi lại thuận lợi hơn, đồng thời giảm tiếng ồn và bụi phát sinh từ công trường kéo dài suốt thời gian qua.
Sau giải tỏa, không chỉ mặt đường mà các hộ dân, hộ kinh doanh cũng được chỉnh trang, hồi sinh bằng một lớp áo mới vượt ngoài mong đợi. Chị Lê Thanh Hòa, chủ hộ kinh doanh tại số 57 Nguyễn Tuân chia sẻ: 'Chúng tôi rất phấn khởi vì dự án đã gần tới ngày xong. Nhiều tháng qua gia đình tôi gặp nhiều khó khăn vì vị trí nhà phải sửa cả đường ống nước, trời mưa rất khổ cực. Nhưng đến hiện tại thì đường rất sạch đẹp rồi'.
Sau giải tỏa, không chỉ mặt đường mà các hộ dân, hộ kinh doanh cũng được chỉnh trang, hồi sinh bằng một lớp áo mới vượt ngoài mong đợi. Chị Lê Thanh Hòa, chủ hộ kinh doanh tại số 57 Nguyễn Tuân chia sẻ: 'Chúng tôi rất phấn khởi vì dự án đã gần tới ngày xong. Nhiều tháng qua gia đình tôi gặp nhiều khó khăn vì vị trí nhà phải sửa cả đường ống nước, trời mưa rất khổ cực. Nhưng đến hiện tại thì đường rất sạch đẹp rồi'.
Cùng với mặt đường mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như chiếu sáng, cây xanh, cũng đang dần hoàn thiện. Nhiều khoảng không sau giải tỏa đã mở ra tầm nhìn thông thoáng hơn, góp phần cải thiện cảnh quan toàn tuyến.
Cùng với mặt đường mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như chiếu sáng, cây xanh, cũng đang dần hoàn thiện. Nhiều khoảng không sau giải tỏa đã mở ra tầm nhìn thông thoáng hơn, góp phần cải thiện cảnh quan toàn tuyến.
Sau khi hoàn thành, đường Nguyễn Tuân mở rộng được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực giao thông với các trục Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng và Lê Văn Lương, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, chung cư và trung tâm thương mại trong khu vực.
Sau khi hoàn thành, đường Nguyễn Tuân mở rộng được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực giao thông với các trục Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng và Lê Văn Lương, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, chung cư và trung tâm thương mại trong khu vực.
Theo các thông tin được công bố trong thời gian qua, dự án hiện đã đạt khoảng 80-85% khối lượng thi công. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sớm đưa toàn bộ tuyến đường vào sử dụng.
Theo các thông tin được công bố trong thời gian qua, dự án hiện đã đạt khoảng 80-85% khối lượng thi công. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sớm đưa toàn bộ tuyến đường vào sử dụng.
Mời quý độc giả xem thêm video:
﻿Diện mạo mới trên tuyến đường Nguyễn Tuân | HTV - Đài Hà Nội
Trường Hân
#đường Nguyễn Tuân #cải tạo đô thị #giảm ùn tắc #kết nối giao thông #hạ tầng kỹ thuật

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT