Dược phẩm An Khang Pharma, Nhà thuốc 5D Ký Hòa ở TP HCM bị xử phạt

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Bernard 1, Công ty Dược phẩm An Khang Pharma, Nhà thuốc 5D Ký Hòa tại TP HCM vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt do loạt vi phạm.

Ngày 31/10, Phòng kiểm tra – Pháp chế, Sở Y tế TP HCM đã công bố các quyết định xử phạt loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.

Nhà thuốc 5D Ký Hòa (11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn, TP HCM) bị phạt 51 triệu đồng do mắc loạt hành vi sai phạm.

Hành vi thứ nhất: Chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất; Hành vi thứ 2: Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật;

Hành vi thứ 3: Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật; Bán lẻ vắc xin (vắc xin uốn ván hấp phụ);

Nhà thuốc 5D Ký Hoà (11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn, TP.HCM) bị phạt 51 triệu đồng vì loạt sai phạm./ Ảnh vietq.vn

Hành vi thứ 4: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp:

Hành vi thứ 5: Không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Hành vi thứ 6: Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Hành vi thứ 7: Không niêm yết giá bán lẻ bằng đồng Việt Nam hoặc niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược.

Với loạt hành vi sai phạm trên, Nhà thuốc 5D Ký Hoà đã bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính số tiền 51 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 7,5 tháng; Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược số 4529/CCHN-D-SYT-HCM ngày 14/6/2019 do Sở Y tế cấp cho bà Lê Thị Hồng Khánh.

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma (223 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận) đã bị Sở Y tế TP HCM xử phạt. Ảnh SKĐS

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Bernard 1 (192/19 Phan Văn Hân, phường Gia Định, TP HCM); Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma (223 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, TP HCM), mỗi đơn vị bị xử phạt 8 triệu đồng do mắc cùng hành vi là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định pháp luật.