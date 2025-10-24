Công ty Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar bị phạt 75 triệu

Cục An toàn thực phẩm vừa xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar 75 triệu đồng do vi phạm quảng cáo về sản phẩm Kidimam+DHA.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar do vi phạm về quảng cáo sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidimam+DHA, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 11991/2020/ĐKSP ngày 04/12/2020. Sản phẩm do Công ty TNHH sản phẩm tự nhiên Việt Nam (địa chỉ: số 19A, tổ 56, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội công bố. Nhà sản xuất là Natur Produkt Pharma Sp.Zo.o (địa chỉ: 30, Podstoczysko str. 07-300 Ostrow Maz, Poland).

Ảnh minh hoạ/Internet

Theo Cục An toàn thực phẩm, quảng cáo sai phép của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar, địa chỉ: Ô số 04 Lô TT6D KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội được đăng tải trên website https://kidimam.vn, trong đó sử dụng các nội dung gây hiểu nhầm về công dụng và hiệu quả của sản phẩm. Hành vi này vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có thể khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Với sai phạm trên, Cục An toàn thực phẩm xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar số tiền 75 triệu đồng; Buộc công ty cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kidimam+DHA trên Website https: //kidimam.vn.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên tin vào các quảng cáo công dụng khi chưa có cơ sở khoa học rõ ràng.