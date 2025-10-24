Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar bị phạt 75 triệu

Cục An toàn thực phẩm vừa xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar 75 triệu đồng do vi phạm quảng cáo về sản phẩm Kidimam+DHA.

Bình Nguyên

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar do vi phạm về quảng cáo sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidimam+DHA, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 11991/2020/ĐKSP ngày 04/12/2020. Sản phẩm do Công ty TNHH sản phẩm tự nhiên Việt Nam (địa chỉ: số 19A, tổ 56, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội công bố. Nhà sản xuất là Natur Produkt Pharma Sp.Zo.o (địa chỉ: 30, Podstoczysko str. 07-300 Ostrow Maz, Poland).

2.jpg
Ảnh minh hoạ/Internet

Theo Cục An toàn thực phẩm, quảng cáo sai phép của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar, địa chỉ: Ô số 04 Lô TT6D KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội được đăng tải trên website https://kidimam.vn, trong đó sử dụng các nội dung gây hiểu nhầm về công dụng và hiệu quả của sản phẩm. Hành vi này vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có thể khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Với sai phạm trên, Cục An toàn thực phẩm xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar số tiền 75 triệu đồng; Buộc công ty cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kidimam+DHA trên Website https: //kidimam.vn.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên tin vào các quảng cáo công dụng khi chưa có cơ sở khoa học rõ ràng.

#Công ty CP Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar #bị phạt 75 triệu đồng #quảng cáo sai sự thật #thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidimam+DHA #Kidimam+DHA

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bộ Y tế tăng cường quản lý phòng khám tư, thẩm mỹ, xử lý nghiêm sai phạm

Các vi phạm trong khám chữa bệnh, đặc biệt tại phòng khám tư nhân và cơ sở thẩm mỹ, đang gây bức xúc dư luận cần được làm rõ.

Nhiều phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép

Ngày 2/10, Bộ Y tế cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký công văn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sữa rửa mặt Vinatid của Dược mỹ phẩm GAMMA sai công thức... hại da?

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyên gia da liễu cho biết, sai lệch trong công thức mỹ phẩm là một vi phạm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe làn da.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2633/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Vinatid, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 004149/20/CBMP-HCM, cấp ngày 05/10/2020.

Sản phẩm do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số nhà 18 đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú (cũ), TP HCM; Chi nhánh - Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA, địa chỉ: Số nhà 201/21 Nguyễn Thị Né, Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (cũ), TP HCM sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Saigon Smile Medical: Công nghệ trị nám bị quảng cáo sai sự thật?

Saigon Smile Medical quảng cáo công nghệ Laser Revlite đã được FDA chứng nhận an toàn và hiệu quả, nhưng tài liệu được FDA lại công bố khác.

Trong số một loạt các công nghệ làm đẹp được Saigon Smile Medical quảng cáo trên trang chủ của mình, có sản phẩm làm đẹp US Mela sử dụng công nghệ Laser Revlite. Công nghệ này được Saigon Smile Medical quảng cáo là đã được FDA – tức Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, chứng nhận hiệu quả và an toàn với mọi làn da.

Tài liệu công khai của FDA công bố khác hoàn toàn quảng cáo

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới