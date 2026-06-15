Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Thụy Sĩ

Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng và hơi cay trong cuộc đụng độ với những người biểu tình quá khích tại Geneva, Thụy Sĩ.

AP đưa tin, cuộc biểu tình bạo lực diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 14/6, một ngày trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G7 bắt đầu diễn ra tại Pháp.

Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay và phun vòi rồng vào những người biểu tình quá khích.

Cuộc đối đầu bạo lực kéo dài đến tối 14/6, sau hàng loạt sự cố, bao gồm một chiếc xe bị đốt cháy và cửa kính ngân hàng bị đập vỡ, dọc theo tuyến đường của cuộc tuần hành buổi chiều thu hút khoảng 20.000 người, theo số liệu từ phát ngôn viên cảnh sát Geneva, Alexandre Brahier.

Cảnh sát bắn lựu đạn hơi cay trong bối cảnh cuộc biểu tình "Không G7" diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 14/6/2026, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 15 đến 17/6. Ảnh: AP/Baz Ratner.

Cuộc biểu tình ban đầu nhìn chung diễn ra ôn hòa, với sự tham gia của các nhà bảo vệ môi trường, những người ủng hộ quyền phụ nữ, ủng hộ người Palestine,...Tuy nhiên, một nhóm nhỏ người biểu tình sau đó đã giật đổ những hàng rào gỗ được dựng lên trước đó để bảo vệ ngân hàng Banque du Leman và đập vỡ cửa kính của tòa nhà.

Một số người biểu tình bắn pháo sáng về phía cảnh sát hoặc ném đồ vật về phía họ. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi cảnh sát ra lệnh giải tán người biểu tình.

Trước đó, một đoàn khoảng 20 chiếc thuyền xuất hiện trên hồ Geneva ngoài khơi Evian, giăng những biểu ngữ phản đối G7 và ủng hộ Palestine hôm 13/6. Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin khoảng 20 người biểu tình đã bị bắt giữ vào tối 12/6.

Chính quyền Thụy Sĩ và Pháp đã triển khai hàng nghìn cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh (G7) kéo dài 3 ngày, từ 15 - 17/6, tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains, Pháp. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, Iran và Trung Đông, cũng như vấn đề kinh tế như bất bình đẳng toàn cầu và việc tiếp cận các khoáng sản quan trọng.

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Nguồn video: VTV

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