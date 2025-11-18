Hà Nội

Dùng điện thoại trước khi ngủ có hại?

Số hóa

Dùng điện thoại trước khi ngủ có hại?

Nghiên cứu trên 1.300 người trưởng thành tại Canada gây sốc khi tiết lộ thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ không hẳn làm giấc ngủ tệ hơn.

Thiên Trang (TH)
Trong nhiều năm, ánh sáng xanh từ điện thoại bị xem là thủ phạm khiến giấc ngủ kém chất lượng.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Đại học Toronto Metropolitan và Laval lại phủ nhận quan điểm này.
Hơn 1.300 người tham gia khảo sát cho thấy không có bằng chứng rõ ràng việc dùng điện thoại buổi tối gây mất ngủ.
Thậm chí, nhóm dùng điện thoại thường xuyên trước khi ngủ lại tự đánh giá giấc ngủ tốt hơn nhóm dùng vừa phải.
Nhóm dùng điện thoại từ 5 đêm/tuần trở lên có thời lượng ngủ và sự tỉnh táo ban ngày cao nhất.
Ngược lại, nhóm dùng điện thoại thỉnh thoảng lại dẫn đầu về sự hài lòng và tính nhất quán giấc ngủ.
Các chuyên gia nhấn mạnh yếu tố quan trọng có thể nằm ở sự đều đặn trong thói quen trước khi ngủ.
Người dùng được khuyến khích tự thử nghiệm để kiểm chứng xem điện thoại có thật sự ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không.
