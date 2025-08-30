Hà Nội

Đức lập kỷ lục với mã QR nhỏ hơn cả tế bào người

Số hóa

Các nhà vật lý Đại học Münster (Đức) tạo ra mã QR chỉ 5,38 micromet vuông, nhỏ hơn tế bào hồng cầu và được Guinness công nhận kỷ lục thế giới.

Thiên Trang (TH)
Một nhóm nhà vật lý Đức tại Đại học Münster vừa phá kỷ lục Guinness với mã QR nhỏ nhất thế giới. (Nguồn: QRTiger)
Mã QR này có diện tích chỉ 5,38 micromet vuông, nhỏ gấp bảy lần tế bào hồng cầu người. (Nguồn: QRTiger)
Để nhìn thấy nó, bạn cần đến kính hiển vi hiện đại và thậm chí vẫn khó tìm, chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.
Trước đó, kỷ lục thuộc về một mã QR do nhóm nghiên cứu ở Singapore chế tạo với kích thước lớn hơn nhiều.
Được tạo bằng công nghệ nano, mã QR siêu nhỏ mở ra khả năng ứng dụng trong bảo mật và xác thực hàng hóa.
Các chuyên gia cho rằng công nghệ này có thể giúp tích hợp mã vào vật liệu vi mô hoặc thiết bị y tế.
Điều này cũng chứng minh sức mạnh thực tế của vật lý lượng tử, vượt xa các siêu máy tính hay thí nghiệm trong phòng lab.
Theo Giáo sư Schuck của đại học Münster, đây không chỉ là thành tựu khoa học mà còn là lời thách thức cho các nhà nghiên cứu tương lai.(Nguồn: QRTiger)
