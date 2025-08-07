Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Du Uyên thả dáng trên ô tô đầy phóng khoáng

Cộng đồng trẻ

Du Uyên thả dáng trên ô tô đầy phóng khoáng

Màn khoe dáng cực "cháy" trên xe ô tô mới đây của Du Uyên nhận về nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Trầm Phương
Du Uyên, nữ ca sĩ được biết đến với giọng hát nội lực và phong cách cá tính, gần đây đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi đăng tải loạt ảnh mới đầy ấn tượng.
Du Uyên, nữ ca sĩ được biết đến với giọng hát nội lực và phong cách cá tính, gần đây đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi đăng tải loạt ảnh mới đầy ấn tượng.
Không còn là hình ảnh quen thuộc trên sân khấu, Du Uyên đã "lột xác" hoàn toàn, khoe trọn vẻ đẹp phóng khoáng và quyến rũ bên chiếc xe màu vàng nổi bật.
Không còn là hình ảnh quen thuộc trên sân khấu, Du Uyên đã "lột xác" hoàn toàn, khoe trọn vẻ đẹp phóng khoáng và quyến rũ bên chiếc xe màu vàng nổi bật.
Trong loạt ảnh, Du Uyên diện set đồ bơi màu đen phối viền trắng, khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng.
Trong loạt ảnh, Du Uyên diện set đồ bơi màu đen phối viền trắng, khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng.
Đặc biệt, những hình xăm nghệ thuật trên cánh tay và eo càng làm nổi bật thêm vẻ ngoài cá tính, có chút "nổi loạn" của cô nàng.
Đặc biệt, những hình xăm nghệ thuật trên cánh tay và eo càng làm nổi bật thêm vẻ ngoài cá tính, có chút "nổi loạn" của cô nàng.
Mái tóc nhuộm sáng màu được tạo kiểu bồng bềnh, kết hợp với lối trang điểm đậm đã làm tăng thêm vẻ sắc sảo, cuốn hút.
Mái tóc nhuộm sáng màu được tạo kiểu bồng bềnh, kết hợp với lối trang điểm đậm đã làm tăng thêm vẻ sắc sảo, cuốn hút.
Du Uyên bước chân vào làng giải trí và gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ qua các ca khúc kết hợp cùng Đạt G như "Bánh mì không", "Khó vẽ nụ cười". Tuy nhiên cũng có khoảng thời gian vướng ồn ào tình cảm, các sản phẩm âm nhạc cũng không mấy nổi bật.
Du Uyên bước chân vào làng giải trí và gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ qua các ca khúc kết hợp cùng Đạt G như "Bánh mì không", "Khó vẽ nụ cười". Tuy nhiên cũng có khoảng thời gian vướng ồn ào tình cảm, các sản phẩm âm nhạc cũng không mấy nổi bật.
Có thể thấy, sau những sóng gió trong chuyện tình cảm và sự nghiệp, Du Uyên đang ở một giai đoạn đầy thăng hoa.
Có thể thấy, sau những sóng gió trong chuyện tình cảm và sự nghiệp, Du Uyên đang ở một giai đoạn đầy thăng hoa.
Cô không chỉ khẳng định tài năng qua các sản phẩm âm nhạc mà còn liên tục làm mới hình ảnh, mang đến cho khán giả một Du Uyên đầy năng lượng và sức sống.
Cô không chỉ khẳng định tài năng qua các sản phẩm âm nhạc mà còn liên tục làm mới hình ảnh, mang đến cho khán giả một Du Uyên đầy năng lượng và sức sống.
Thời gian gần đây, cô nàng cho ra mắt ca khúc "Em muốn tự do" viral trên mạng xã hội Tiktok.
Thời gian gần đây, cô nàng cho ra mắt ca khúc "Em muốn tự do" viral trên mạng xã hội Tiktok.
Không chỉ vậy, nữ ca sĩ cũng có màn kết hợp đầy ấn tượng với các nam ca sĩ khác như Đức Anh, Trung I.U trong những ca khúc mới.
Không chỉ vậy, nữ ca sĩ cũng có màn kết hợp đầy ấn tượng với các nam ca sĩ khác như Đức Anh, Trung I.U trong những ca khúc mới.
Trầm Phương
#Du Uyên #hình ảnh mới #ca sĩ #phong cách cá tính #xe ô tô #vóc dáng nóng bỏng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT