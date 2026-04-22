Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.

4 dự án miền Trung tăng tốc về đích trong tháng 4

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), Bộ đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác các dự án thành phần còn lại đúng kế hoạch. Đến nay, trong 12 dự án thành phần khởi công ngày 1/1/2023, đã có 8 dự án hoàn thành, đáp ứng và vượt tiến độ đề ra.

Bộ Xây dựng chấp thuận cho khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đối với 4 dự án thành phần còn lại tại khu vực miền Trung với tổng chiều dài 268km, gồm các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, các tuyến đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025 nhưng chưa khai thác chính thức.

Ông Nguyễn Thế Minh cho biết, đây là các đoạn tuyến có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp nhất toàn tuyến. Giai đoạn đầu, dự án gặp khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng và chậm cấp phép mỏ vật liệu.

Trong quá trình thi công, các dự án tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, đặc biệt là bão số 13 và tình trạng ngập lụt diện rộng tại miền Trung năm 2025, khiến việc khắc phục hậu quả, tổ chức lại sản xuất vật liệu và vận chuyển kéo dài. Giai đoạn cuối, tiến độ còn chịu tác động bởi biến động giá nhiên liệu do tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Hiện trong tổng số 268km của 4 dự án, đã có 256km tuyến chính hoàn thành. Phần còn lại khoảng 12km thuộc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong vẫn đang thi công do đi qua khu vực nền đất yếu, cần thêm thời gian chờ lún.

Theo kế hoạch, đến giữa tháng 4/2026, các đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông sẽ được đưa vào khai thác. Những đoạn còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 4 để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4.

Chấp thuận khai thác 44km cuối cùng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Những ngày qua, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cùng Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã làm việc với Ban Quản lý dự án 2 và các bên liên quan về dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thống nhất nghiệm thu có điều kiện đoạn tuyến Km34+315-Km78+530 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban QLDA 2 cho biết, hơn 44km trên tuyến chính trước đó đã được nghiệm thu hoàn thành. Riêng đoạn Km34+315 - Km78+530 đã thi công xong, bảo đảm theo hồ sơ thiết kế.

“Nhà thầu đã bảo đảm chất lượng và khắc phục triệt để các tồn tại được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chỉ ra. Các hạng mục phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phương án tổ chức giao thông cũng đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, chấp thuận”, ông Thắng nói.

Từ kết quả trên, Ban QLDA 2 kiến nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước xem xét chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đối với đoạn tuyến này, chưa bao gồm nút giao Đức Phổ, hệ thống thu phí và ITS.

Đại diện đơn vị thi công dự án cho biết các hạng mục xây lắp và an toàn giao thông đã cơ bản hoàn thiện.

“Dự án đi sát khu dân cư nên quá trình thi công không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc. Hiện vẫn còn một số trường hợp chưa giải quyết xong, đề nghị các bên liên quan phối hợp xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi cho người dân”, đại diện nhà thầu nêu ý kiến.

TS Dương Tất Sinh, tổ chuyên gia Hội đồng kiểm tra cho biết, qua kiểm tra cho thấy các tồn tại trên tuyến chính đã được khắc phục. Tuy nhiên, cần tiếp tục xử lý một số vị trí cục bộ như đoạn qua đèo Eo Gió, mái dốc ta luy cửa hầm phía Nam hầm số 3 để bảo đảm an toàn khai thác.

Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo, Hội đồng kiểm tra Nhà nước thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành có điều kiện đối với đoạn Km34+315 - Km78+530 của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đưa vào khai thác.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 44km cao tốc này sẽ nối thông mạch máu giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, lưu thông hàng hóa thuận lợi và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành có điều kiện 44km cuối cùng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng ghi nhận nỗ lực của các bên liên quan khi dự án phải đối mặt với nhiều khó khăn về địa chất, thời tiết, mặt bằng, nguồn vật liệu. Đặc biệt, nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, thi công xuyên ngày đêm để bù tiến độ.

Gỡ khó mặt bằng, vật liệu, xử lý nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối tháng 12/2023.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của địa phương, Bộ đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án và chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận triển khai các hạng mục bổ sung để hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn vướng giải phóng mặt bằng và thiếu cát san lấp tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Tại Vĩnh Long, còn 31/124 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa duyệt phương án bồi thường và chưa di dời đường dây điện 220kV. Địa phương đã ưu tiên khoảng 150.000m3 cát cho dự án nhưng vẫn còn thiếu khoảng 150.000m3.

Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ khó khăn, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 4/2026; đồng thời rà soát các mỏ vật liệu để bổ sung nguồn cát theo nhu cầu tiến độ.

Đối với Đồng Tháp, hiện còn 3 hộ dân chưa đồng ý di dời nhà cửa. Bộ Xây dựng đề nghị địa phương sớm phối hợp xử lý, bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 4.

Nhấn mạnh thời gian hoàn thành dự án không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận lập tiến độ tổng thể và chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục.

“Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và pháp luật nếu không hoàn thành năm 2026, gây lãng phí”, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Bộ cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc chặt chẽ với địa phương về giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, chủ động vật liệu; đồng thời xử lý kịp thời các nhà thầu chậm trễ theo quy định hợp đồng.

Theo Bộ Xây dựng, một số dự án do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư hiện chưa đáp ứng tiến độ như Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; các hạng mục còn lại tại cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, đặc biệt là hệ thống ITS, ETC và kiểm tra tải trọng xe.

“Ngoài nguyên nhân khách quan như thời tiết, địa chất phức tạp, thiếu vật liệu, việc chậm tiến độ chủ yếu do chủ đầu tư chưa quyết liệt trong điều hành, chưa chủ động giải quyết khó khăn, xử lý nhà thầu chậm tiến độ”, lãnh đạo Bộ Xây dựng nói.