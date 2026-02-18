Ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ngày mùng 2 Tết

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn từ km182 đến Ninh Bình các phương tiện rất đông.

Sáng 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (đoạn gần trạm thu phí Cao Bồ) bị ùn tắc kéo dài theo hướng từ Thanh Hóa đi Hà Nội.

Tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Phạm Đông.

Dòng phương tiện di chuyển hướng ra Hà Nội và lối đi Hưng Yên, Ninh Bình bị ùn ứ nghiêm trọng, các xe nối đuôi nhau thành hàng dài. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng phương tiện tăng đột biến sáng mùng 2 Tết.

Ở chiều ngược lại, hướng đi Thanh Hóa đường thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, hiện tại tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn từ km182 đến Ninh Bình các phương tiện rất đông.

Đề nghị các phương tiện không chạy làn khẩn cấp và tuân thủ theo sự phân làn phân luồng của lực lượng chức năng.

Hiện trên tuyến đã lắp hệ thống camera thông minh, các trường hợp vi phạm sẽ được ghi hình để phục vụ công tác xử phạt bằng hình ảnh.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đơn vị đã triển khai 15 mô tô tuần tra dọc tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn (Pháp Vân – Nghi Sơn) nhằm kịp thời xử lý tai nạn giao thông và giải quyết ùn tắc.

Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ sử dụng loa nhắc nhở các tài xế đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời kịp thời xử lý các tình huống tai nạn hoặc phương tiện gặp sự cố để tránh ùn tắc kéo dài.

Các tổ tuần tra bằng mô tô luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp sự cố hoặc dẫn đường cho phương tiện có trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp. Qua các kỳ nghỉ lễ trước đây, lực lượng tuần tra cơ động đã hỗ trợ nhiều trường hợp đến bệnh viện kịp thời, bảo đảm an toàn.