Dream Recorder dùng AI tái tạo giấc mơ đầy ảo diệu

Số hóa

Dream Recorder dùng AI tái tạo giấc mơ đầy ảo diệu

Dream Recorder cho phép người dùng biến giấc mơ thành video ngắn phong cách mờ ảo, nhấn mạnh sự tĩnh lặng và nội tâm thay vì công nghệ phức tạp.

Thiên Trang (TH)
Dream Recorder của studio Modem là thiết bị AI đặt đầu giường, giúp người dùng kể lại giấc mơ và biến nó thành video ngắn.
Hình ảnh tạo ra mang phong cách hạt mờ, gợi nhớ đến thế giới tiềm thức đầy huyền ảo.
Thiết bị có bảy khe lưu trữ, đủ để ghi lại giấc mơ trong một tuần, kèm tùy chọn cá nhân hóa.
Điểm nổi bật là mã nguồn mở, cho phép cộng đồng tự in 3D và lắp ráp bằng linh kiện phổ thông.
Modem thiết kế Dream Recorder nhằm mang công nghệ vào phòng ngủ theo cách tĩnh lặng, không ứng dụng và không thông báo.
Video hiển thị mang chất analog nhờ sự kết hợp giữa tranh minh họa của Alexis Jamet và phần mềm FFmpeg.
Theo nhóm sáng lập, sản phẩm lấy cảm hứng từ tầm nhìn “ambient computing” của nhà khoa học Mark Weiser tại Xerox PARC những năm 1990 - công nghệ hòa vào đời sống.
Modem tin rằng việc open-source sẽ dân chủ hóa AI, mang lại hướng tiếp cận khác biệt so với các tập đoàn công nghệ lớn.
