Dragon Capital vẫn liên tục gom Taseco Land bất chấp thị giá tăng hơn 150%

Trong bối cảnh cổ phiếu Taseco Land tăng hơn 150% từ đầu năm, Dragon Capital vẫn mạnh tay rót vốn, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức trên 8%.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa công bố báo cáo về giao dịch mua vào 450.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HoSE: TAL) trong phiên giao dịch ngày 8/10/2025.

Theo báo cáo, giao dịch được thực hiện thông qua hai quỹ thành viên gồm Norges Bank mua 200.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital nâng sở hữu tại Taseco Land từ 28,48 triệu cổ phiếu lên 28,93 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,91% lên 8,04% vốn điều lệ.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên ngày 8/10 là 48.500 đồng/cổ phiếu, nhóm quỹ ngoại này đã chi khoảng hơn 21,8 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Đáng chú ý, việc Dragon Capital tiếp tục mua thêm cổ phiếu TAL diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu Taseco Land đã tăng khoảng 154% kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, vào tháng 9/2025, Dragon Capital cũng đã chi khoảng 620 tỷ đồng để mua 20 triệu cổ phiếu TAL trong đợt chào bán riêng lẻ.

Trong khi đó, một số cá nhân có liên quan đến lãnh đạo Taseco Land đăng ký bán cổ phiếu TAL nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Cụ thể, bà Trần Thị Ngạn, vợ Phó Tổng Giám đốc Vũ Quốc Huy, đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 18/10 đến 18/11. Trước giao dịch, bà Ngạn sở hữu 161.700 cổ phiếu, tương đương 0,045% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà sẽ giảm xuống còn 0,039%.

Cùng thời gian, bà Cao Thị Thu Hiền, em gái Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty Cao Thị Lan Hương, đăng ký bán toàn bộ 57.750 cổ phiếu đang sở hữu, tương đương 0,016% vốn, trong thời gian từ 16/10 đến 15/11. Nếu bán hết, bà Hiền sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại Taseco Land.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh trong năm 2025, vốn hóa thị trường của Taseco Land hiện đạt khoảng 17.400 tỷ đồng, gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu ghi nhận vào cuối quý 2.

Tại ngày 30/6, Taseco Land ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 12.422 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.294 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối hơn 227 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 932 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng khoảng 253% so với cùng kỳ, chủ yếu do công ty tiết giảm giá vốn, giúp lợi nhuận gộp tăng 39,19% tương ứng 89,34 tỷ đồng.