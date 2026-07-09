Đồng Yen xuống đáy 40 năm, Bộ Tài chính Nhật cân nhắc can thiệp

Ngày 30/6, đồng yen Nhật chạm mức thấp nhất 40 năm ở 162 yen/USD. Bộ Tài chính Nhật Bản đứng trước áp lực can thiệp khi chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật vẫn rất lớn.