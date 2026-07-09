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Đồng Yen xuống đáy 40 năm, Bộ Tài chính Nhật cân nhắc can thiệp

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Đồng Yen xuống đáy 40 năm, Bộ Tài chính Nhật cân nhắc can thiệp

Ngày 30/6, đồng yen Nhật chạm mức thấp nhất 40 năm ở 162 yen/USD. Bộ Tài chính Nhật Bản đứng trước áp lực can thiệp khi chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật vẫn rất lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá đồng yen giảm sâu #Chính sách can thiệp của Nhật Bản #Chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật #Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái #Thị trường tiền tệ toàn cầu

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