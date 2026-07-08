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[GALLERY] Kia Carnival 2027 tăng thêm tiện nghi, tăng giá bán nhẹ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia Carnival 2027 tăng thêm tiện nghi, tăng giá bán nhẹ

Kia vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe MPV Carnival 2027 tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ.

Nguyễn Chung
Kia Carnival 2027 mới ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ. Động thái này cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với mẫu MPV ăn khách của mình, thay vì thực hiện một cuộc nâng cấp toàn diện.
Kia Carnival 2027 mới ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ. Động thái này cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với mẫu MPV ăn khách của mình, thay vì thực hiện một cuộc nâng cấp toàn diện.
Carnival hiện là một trong những mẫu xe thành công nhất của Kia tại Bắc Mỹ. Riêng trong tháng 6 vừa qua, doanh số của Carnival Hybrid đã tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi toàn bộ dòng Carnival ghi nhận mức tăng trưởng 34%.
Carnival hiện là một trong những mẫu xe thành công nhất của Kia tại Bắc Mỹ. Riêng trong tháng 6 vừa qua, doanh số của Carnival Hybrid đã tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi toàn bộ dòng Carnival ghi nhận mức tăng trưởng 34%.
Với nhu cầu của khách hàng vẫn ở mức cao, Kia dường như không muốn thay đổi quá nhiều công thức đang mang lại thành công. Cụ thể, hầu hết các phiên bản Carnival 2027 chỉ tăng thêm 100 USD so với đời 2026.
Với nhu cầu của khách hàng vẫn ở mức cao, Kia dường như không muốn thay đổi quá nhiều công thức đang mang lại thành công. Cụ thể, hầu hết các phiên bản Carnival 2027 chỉ tăng thêm 100 USD so với đời 2026.
Giá bán Kia Carnival LX khởi điểm từ 37.490 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất Carnival Hybrid SX Prestige có giá từ 53.590 USD. Đáng chú ý, Kia vẫn giữ nguyên phí vận chuyển ở mức 1.545 USD, trong bối cảnh nhiều hãng xe khác đã điều chỉnh tăng khoản phí này.
Giá bán Kia Carnival LX khởi điểm từ 37.490 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất Carnival Hybrid SX Prestige có giá từ 53.590 USD. Đáng chú ý, Kia vẫn giữ nguyên phí vận chuyển ở mức 1.545 USD, trong bối cảnh nhiều hãng xe khác đã điều chỉnh tăng khoản phí này.
Bên cạnh mức giá gần như không đổi, Kia cũng bổ sung một số nâng cấp về trang bị. Khách hàng nay có thể lựa chọn ghế thương gia Captain Chairs ở hàng ghế thứ hai trên các phiên bản EX và SX, mang đến nhiều tùy chọn bố trí không gian nội thất hơn.
Bên cạnh mức giá gần như không đổi, Kia cũng bổ sung một số nâng cấp về trang bị. Khách hàng nay có thể lựa chọn ghế thương gia Captain Chairs ở hàng ghế thứ hai trên các phiên bản EX và SX, mang đến nhiều tùy chọn bố trí không gian nội thất hơn.
Ngoài ra, hãng cũng bổ sung màu sơn ngoại thất mới Iceberg Green dành cho các phiên bản EX, SX và SX Prestige, đồng thời loại bỏ màu Flare Red khỏi danh mục tùy chọn.
Ngoài ra, hãng cũng bổ sung màu sơn ngoại thất mới Iceberg Green dành cho các phiên bản EX, SX và SX Prestige, đồng thời loại bỏ màu Flare Red khỏi danh mục tùy chọn.
Một số thay đổi khác bao gồm việc hệ thống giải trí cho hàng ghế sau hiện chỉ còn được cung cấp trên phiên bản Hybrid SX Prestige đi kèm ghế VIP Lounge. Trong khi đó, gói trang bị Dark Edition Package với phong cách thể thao hơn đã được mở rộng xuống phiên bản EX.
Một số thay đổi khác bao gồm việc hệ thống giải trí cho hàng ghế sau hiện chỉ còn được cung cấp trên phiên bản Hybrid SX Prestige đi kèm ghế VIP Lounge. Trong khi đó, gói trang bị Dark Edition Package với phong cách thể thao hơn đã được mở rộng xuống phiên bản EX.
Việc chỉ thực hiện những tinh chỉnh nhỏ thay vì nâng cấp toàn diện được xem là bước đi hợp lý của Kia trong bối cảnh thị trường hiện nay. Dù các mẫu SUV ba hàng ghế ngày càng được ưa chuộng, phân khúc MPV gia đình vẫn có chỗ đứng riêng nhờ ưu thế về không gian và tính thực dụng.
Việc chỉ thực hiện những tinh chỉnh nhỏ thay vì nâng cấp toàn diện được xem là bước đi hợp lý của Kia trong bối cảnh thị trường hiện nay. Dù các mẫu SUV ba hàng ghế ngày càng được ưa chuộng, phân khúc MPV gia đình vẫn có chỗ đứng riêng nhờ ưu thế về không gian và tính thực dụng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe Kia Carnival thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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