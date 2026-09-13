Đồng Nai triển khai Nghị quyết 06, gắn đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của bất kỳ ngành hay cấp nào, mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị. Quan điểm này được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và cập nhật thông tin thời sự năm 2026, diễn ra vào ngày 10/9.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương gắn chặt việc triển khai đường lối đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương xác định rõ mục tiêu tận dụng hiệu quả các cơ hội hội nhập quốc tế để mở rộng kết nối, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư, tiếp cận công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với hoạt động đối ngoại của các địa phương, đơn vị trực thuộc, đồng chí Thái Bảo yêu cầu chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng thực chất. Mọi chương trình hợp tác quốc tế phải xác định trọng tâm, địa chỉ và đối tác cụ thể, loại bỏ triệt để tình trạng hình thức, trùng lặp hoặc dàn trải nguồn lực. Song song đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có trách nhiệm nắm chắc diễn biến tư tưởng, tăng cường dự báo và nâng cao năng lực phân tích các vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể tác động đến địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Công Nghĩa)

Cùng với nhiệm vụ phát triển đối ngoại, hội nghị dành thời lượng quán triệt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật công tác do đại diện Công an thành phố Đồng Nai trình bày. Nội dung này được xác định là yêu cầu cấp thiết khi các cơ quan Đảng và chính quyền đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng tiến trình chuyển đổi số. Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai nêu rõ: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm cao nhất về việc bảo đảm an toàn dữ liệu, thường xuyên rà soát quy trình nghiệp vụ và quản lý chặt chẽ tài liệu nội bộ.

Trước đó, các đại biểu tham dự đã nghe PGS.TS Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao), báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, truyền đạt chuyên đề về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Báo cáo viên cũng cập nhật các vấn đề thời sự nổi bật trên thế giới, khu vực, trong nước và phân tích những tác động cụ thể đối với thành phố Đồng Nai.

Hội nghị cùng có sự tham dự của đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cùng cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy các xã, phường. Sau hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả.