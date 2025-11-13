Hà Nội

Hà Nội đưa 62 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 9 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa với 62 lô đất tại khu vực Đầm, thôn Mục Xá (xã Dân Hòa) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 9 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 13/11, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia xác nhận, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 đối với 62 lô đất tại khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có ký hiệu từ ONT-2-27 đến ONT-2-40, ONT-3-41 đến ONT-3-65 và ONT-5-79 đến ONT-5-101, với tổng diện tích 5.484,42m2. Diện tích mỗi thửa dao động từ 72,6m2 đến 133,48m2. Giá khởi điểm tại vòng đấu số 1 là 9.283.000 đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên. Việc đấu giá được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng đối với từng thửa đất, với tối thiểu 3 vòng bắt buộc và tối đa 5 vòng.

image-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trong trường hợp tại bất kỳ vòng đấu nào trước vòng thứ 3 đã có mức trả giá hợp lệ cao nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm cộng thêm hai bước giá, và vòng tiếp theo không còn người tham gia trả giá, thì người đó được xác định là trúng đấu giá. Việc bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng kết thúc khi không còn người tham gia trả giá.

Bước giá áp dụng chung đối với các lô đất là 15.000.000 đồng/m2 cho ba vòng đấu bắt buộc (vòng 1, 2, 3) và 1.000.000 đồng/m2 cho vòng 4 và 5. Không giới hạn số lần tăng bước giá trong mỗi vòng đấu.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 13/11/2025 và kết thúc lúc 17h ngày 1/12/2025.

Phiên đấu giá được tổ chức vào 8h30 ngày 4/12/2025 (thứ năm) tại Hội trường UBND xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Hà Nội sắp đấu giá 57 lô đất, khởi điểm hơn 8 triệu đồng/m2

Trong tháng 12, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 57 lô đất ở tại thôn Mục Xá (xã Dân Hòa), khởi điểm hơn 8 triệu đồng/m2.

Ngày 11/11, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 57 lô đất ở khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích dao động từ 74,63m2 đến 134m2, với giá khởi điểm 8.097.000 đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 57 lô đất là hơn 41,4 tỷ đồng. Mức tiền đặt trước cho mỗi lô là 20% giá trị theo giá khởi điểm.

Sắp đấu giá 19 lô đất ở Hưng Yên, khởi điểm 5 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 19 lô đất ở khu dân cư An Đồng (xã A Sào) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 5 triệu đồng/m2.

Ngày 10/11, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 2 (trực thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 19 lô đất ở khu dân cư An Đồng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích 97 - 136 m2, với giá khởi điểm 5 - 7,6 triệu đồng/m2.

