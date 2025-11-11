Hà Nội

Bất động sản

Hà Nội sắp đấu giá 57 lô đất, khởi điểm hơn 8 triệu đồng/m2

Trong tháng 12, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 57 lô đất ở tại thôn Mục Xá (xã Dân Hòa), khởi điểm hơn 8 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 11/11, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 57 lô đất ở khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích dao động từ 74,63m2 đến 134m2, với giá khởi điểm 8.097.000 đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 57 lô đất là hơn 41,4 tỷ đồng. Mức tiền đặt trước cho mỗi lô là 20% giá trị theo giá khởi điểm.

dgd-1722836898196544023327.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa là 100.000 đồng/m2. Trong trường hợp giá trả cao nhất không đúng bước giá, sẽ được làm tròn theo bước giá liền kề kế tiếp.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 10/11/2025 và kết thúc lúc 16h ngày 12/12/2025.

Phiên đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại chỗ, theo từng thửa đất, một vòng duy nhất. Giá trả tính theo đơn giá 1m2 đất, làm căn cứ xác định giá trị thửa đất trong mặt bằng quy hoạch.

Cuộc đấu giá dự kiến mở vào 8h30 ngày 17/12/2025, tại Nhà thi đấu huyện Thanh Oai cũ.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
