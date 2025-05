Đồng Nai: Phá đường dây lừa đảo bằng đầu tư tiền ảo

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc đánh sập đường dây lừa đảo tiền ảo (MTC - Matrix Chain) do Nguyễn Quốc Hùng, SN: 1984, HKTT: Tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội cầm đầu.

Theo thông tin, đầu năm 2024 qua công tác trinh sát địa bàn, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư. Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động theo phương thức hệ thống đa cấp, tổ chức quảng bá các gói đầu tư và phân chia khu vực hoạt động từ Bắc vào Nam.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga tại CQCA

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại CQCA

Trước hành vi hoạt động có tổ chức của nhóm đối tượng trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, ngày 19/5 Công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm: đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, SN: 1984, HKTT: Tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội; Bùi Thị Thanh Nga, SN: 1991, HKTT: Tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; Hồ Long Trí, SN: 1980, HKTT: Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM; Đinh Hữu Hay, SN: 1991, HKTT: xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp, SN: 1982, HKTT: tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội sử dụng tiền ảo để lừa đảo hàng chục nghìn người tham gia, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng để sớm đưa các đối tượng trong đường dây lừa đảo ra truy tố trước pháp luật.