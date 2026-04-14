Động đất ở Lào Cai, nhiều nơi ở Phú Thọ rung lắc

Trận động đất 3.0 độ ở khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến nhiều khu vực ở tỉnh Phú Thọ cũng cảm nhận rung lắc.

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất ở khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai xảy ra lúc 09h31' (giờ GMT) ngày 14/4/2026 tức 16h31' ngày 14/4/2026 (giờ Hà Nội).

Trận động đất có toạ độ: 21.722N - 105.035E, độ sâu khoảng 16.8 km, độ lớn 3.0, cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trận động đất cũng gây rung lắc tại một số khu vực giáp ranh với tỉnh Phú Thọ như tại một số xã thuộc huyện Đoan Hùng cũ. Nhiều người dân cho biết, nghe tiếng động lớn rồi cảm nhận rõ sự rung lắc khi đang ở trong nhà.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đăng bài với các thông tin tương tự.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xe khách giường nằm hai tầng bị rà soát toàn quốc sau hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trên đường đèo.