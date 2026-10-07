Đông Anh sắp có thêm dự án nhà ở xã hội gần 900 tỷ đồng

Dự án Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa tại xã Đông Anh có tổng mức đầu tư 893,5 tỷ đồng, gồm 427 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Dự án Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa đang được triển khai trên khu đất khoảng 10.617m2 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Cổ Loa, xã Đông Anh. Đây là dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục phát triển nhà ở của Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030.

Theo thiết kế, công trình gồm 2 tòa nhà cao tối đa 9 tầng và 1 tầng hầm. Tổng số căn hộ là 427 căn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 1.323 người. Tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của dự án khoảng 42.999m2.

Tổng mức đầu tư công trình là 893,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ An Sinh.

Nhà ở xã hội đang được Hà Nội đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn 2026-2030. (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Việc khởi công dự án diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy nhanh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm tăng nguồn cung cho người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án Tây Cổ Loa được triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2029. Tại lễ khởi công, chủ đầu tư cho biết sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới hoàn thành và bàn giao công trình sớm hơn kế hoạch.

Trong danh mục các dự án nhà ở xã hội của Hà Nội, Tây Cổ Loa được xác định có diện tích đất 10.617m2, diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 42.999m2 và thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2029.

Quy mô 427 căn hộ không lớn so với tổng nhu cầu nhà ở xã hội của Hà Nội, nhưng dự án nằm trong nhóm công trình đang được triển khai cụ thể thay vì mới dừng ở bước lập kế hoạch. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành thêm quỹ nhà dành cho các đối tượng đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/2/2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 568,3ha, tương ứng khoảng 135.602 căn hộ. Danh mục được xây dựng trên cơ sở rà soát các dự án đang chuẩn bị đầu tư, triển khai hoặc có khả năng thực hiện trong giai đoạn này.

Đông Anh là một trong những khu vực được đưa vào kế hoạch phát triển thêm các dự án nhà ở trong những năm tới, cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị và đầu tư hạ tầng tại khu vực phía Bắc Hà Nội.

Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa được triển khai trong khu vực đang hình thành các dự án hạ tầng, đô thị mới. Việc bổ sung dự án nhà ở xã hội tại đây giúp đa dạng thêm nguồn cung nhà ở, bên cạnh các dự án thương mại và khu đô thị đang được phát triển trên địa bàn.

Không chỉ đặt mục tiêu về số lượng, Hà Nội cũng đang phải giải bài toán đưa các dự án nhà ở xã hội từ danh mục sang triển khai thực tế. Nhiều dự án cần trải qua các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch và xây dựng trước khi có thể cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Theo chỉ tiêu được Chính phủ giao, Hà Nội phải phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Đây là một phần trong chương trình phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh đó, Tây Cổ Loa là một trong những dự án đã bước sang giai đoạn thi công, với quy mô 427 căn hộ. Nếu được triển khai đúng hoặc sớm hơn tiến độ dự kiến, dự án sẽ bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội tại Đông Anh từ nay đến năm 2029.