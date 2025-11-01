Dọn vườn, phát hiện hòn đá có chữ Ogham kỳ lạ

Hà Nội

Trong khi dọn vườn, người đàn ông ở Anh bất ngờ tìm thấy một hòn đá có chữ Ogham viết trên đó.

Thiên Đăng
Cụ thể, một giáo viên địa lý tên là Graham Senior đang dọn cỏ mọc um tùm trong vườn nhà ở Coventry, nước Anh thì bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ, nằm sâu khoảng 10 đến 12 cm dưới mặt đất. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Ngay lập tức, người này gửi hiện vật lạ lên Chương trình Cổ vật Di động của Anh để tìm hiểu rõ hơn. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Kết quả cho thấy, đây là một hòn đá sa thạch ước tính có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Điều chú ý nhất là trên hòn đá hơn ngàn năm tuổi khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Hòn đá sa thạch hình chữ nhật do Graham Senior phát hiện có khắc hệ thống chữ viết Ogham, nằm trong một bảng chữ cái được sử dụng chủ yếu để viết tiếng Ireland vào đầu Thời Trung Cổ. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Hòn đá dài 11 cm và nặng 139 gram, có khắc chữ viết Ogham trên ba trong bốn mặt. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Teresa Gilmore, nhà khảo cổ học kiêm cán bộ tại Bảo tàng Birmingham, cho biết: "Đây là một khám phá tuyệt vời. Phát hiện đặc biệt này đã mang đến cho chúng tôi một góc nhìn mới về hoạt động đầu Thời Trung cổ ở Coventry, điều mà chúng tôi vẫn đang nghiên cứu bấy lâu nay”. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Hòn đá sẽ được trưng bày cố định tại Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Herbert ở Coventry, nơi mà Graham Senior đã tặng nó. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động của Anh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
(Theo arkeolojikhaber)
