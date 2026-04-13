Đốn hạ nhiều cây xanh phục vụ thi công nhà ga ngầm tuyến metro số 2 TP HCM

Nhiều cây xanh lớn đang bị đốn hạ để xây dựng nhà ga ngầm tuyến metro số 2, góp phần thúc đẩy dự án giao thông trọng điểm của TP Hồ Chí Minh.

Hàng cây xanh gần giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch đang được đốn hạ để phục vụ thi công nhà ga ngầm S10.

Ngày 13/4, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, các nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh đang triển khai đốn hạ, bứng gốc nhiều cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Nhiều cây có đường kính khoảng 1m, cao từ 20 - 30m, tán rộng bao phủ cả khu vực, cũng bị đốn hạ.

Quá trình thi công được thực hiện theo từng đoạn, có rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết giao thông, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều cây có đường kính khoảng 1m, cao từ 20 - 30m đã bị đốn hạ.

Những cây xanh không thể di dời do kích thước lớn, rễ ăn sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu công trình buộc phải đốn hạ theo quy định.

Theo kế hoạch, để phục vụ dự án metro số 2, TP Hồ Chí Minh sẽ phải xử lý 453 cây xanh, trong đó có 404 cây bị đốn hạ và 49 cây được di dời, bảo tồn. Công tác này được triển khai tại nhiều phường dọc tuyến như Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì.

Công nhân triển khai đốn hạ, bứng gốc nhiều cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Việc đốn hạ, di dời cây xanh được thực hiện theo hai giai đoạn, với tổng kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng, nhằm phục vụ thi công các ga ngầm của tuyến metro. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm của Thành phố.

Trước đó, ngày 1/4, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn) để xây nhà ga ngầm S10 thuộc tuyến metro số 2.

Máy móc được tập kết về khu vực để chuẩn bị thi công ga ngầm S10.

Theo đó, từ ngày 4/4, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch. Việc này nhằm đảm bảo mặt bằng thi công các hạng mục chính của nhà ga ngầm S10 (ga Phạm Văn Bạch) do Ban Quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công vào ngày 15/1/2026. Dự án có tổng chiều dài gần 11,27 km. Trong đó, đoạn đi ngầm dài 9,3 km, đoạn trên cao khoảng 2 km. Dự án được đầu tư với quy mô 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách TP Hồ Chí Minh.

Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài gần 11,27 km. Trong đó, đoạn đi ngầm dài 9,3 km và đoạn trên cao khoảng 2 km.

Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương, đi qua 14 phường: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Sau khi hoàn thành, tuyến metro này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.