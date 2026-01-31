Metro số 2 TPHCM tăng tốc thi công loạt nhà ga

Diện mạo đô thị dọc tuyến Metro số 2 (TPHCM) đang đổi thay rõ nét khi công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất
Theo Tuấn Hùng/Vietnamnet
Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Metro số 2 được định hướng rút ngắn tối đa thời gian thi công, với tiến độ dự kiến nhanh hơn khoảng 2,5 lần so với tuyến Metro số 1 – dự án mất khoảng 12 năm xây dựng.
Đây là công trình tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó phần lớn thủ tục pháp lý được chủ động thực hiện ở cấp thành phố. Một “bước ngoặt” quan trọng khác là dự án sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công từ ngân sách TPHCM, không phụ thuộc nguồn vốn vay nước ngoài.
Sau khi hoàn thành, Metro số 2 được kỳ vọng phục vụ khoảng 140.000 lượt hành khách mỗi ngày trong giai đoạn đầu khai thác, cao gấp gần 3 lần so với lượng khách hiện nay của tuyến Metro số 1.
Di dời hạ tầng tuyến metro số 2 đạt 60% khối lượng
Toàn bộ mặt bằng metro số 2 đã được bàn giao, công tác di dời hạ tầng đang được đẩy nhanh để chuẩn bị khởi công trong năm 2025.
Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là một trong các dự án trọng điểm về giao thông đô thị của TP HCM. Sau thời gian dài chờ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện pháp lý, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị khởi công.
Không chỉ các chung cư hiện hữu mà các dự án đang triển khai dọc tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM cũng đang ghi nhận mức giá căn hộ tăng nhanh.
Giá căn hộ tăng gần gấp đôi
Khi tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái, có thể nói thị trường nhà ở TPHCM ghi nhận những thay đổi rõ nét. Các chung cư nằm dọc hành lang của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố được nâng cao giá trị, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa bất động sản và hạ tầng giao thông.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.