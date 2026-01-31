Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Metro số 2 TPHCM tăng tốc thi công loạt nhà ga

Diện mạo đô thị dọc tuyến Metro số 2 (TPHCM) đang đổi thay rõ nét khi công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất

Theo Tuấn Hùng/Vietnamnet
hoan-1.jpg
Tuyến Metro số 2 TPHCM (Bến Thành – Tham Lương) có tổng chiều dài 11,269km, gồm 9,255km đi ngầm và 0,846km trên cao. Dự án có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao, đi qua 14 phường thuộc khu vực trung tâm và cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng.
hoan-2.jpg
Theo kế hoạch, dự án Metro số 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Đây là công trình giao thông đô thị trọng điểm, đóng vai trò kết nối hành lang Đông – Tây, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ trên trục Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh – Tham Lương.
hoan-3.jpg
Ghi nhận cho thấy, diện mạo dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh đã thay đổi rõ rệt. Những dãy nhà san sát trước đây được tháo dỡ, tạo mặt bằng rộng rãi, thông thoáng phục vụ thi công.
hoan-4.jpg
Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất 100% – một trong những “nút thắt” lớn từng khiến dự án chậm tiến độ nhiều năm qua. Đây được xem là tiền đề quan trọng để dự án bước vào giai đoạn thi công quyết liệt.
hoan-5.jpg
Tại khu vực ga Dân Chủ, ngay vòng xoay Công trường Dân Chủ, không khí thi công đã hiện rõ. Khu vực đào hở được quây rào kín, máy móc và vật liệu xây dựng được tập kết; các hạng mục xới đất, san phẳng mặt bằng đang triển khai theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.
hoan-6.jpg
Tại khu vực ga Công viên Lê Thị Riêng, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, viễn thông đã hoàn tất, mặt bằng sạch được bàn giao. Hiện các đơn vị đang triển khai khoan khảo sát địa chất, thu thập số liệu nền đất làm cơ sở thiết kế và thi công kết cấu ga ngầm ở giai đoạn tiếp theo.
hoan-7.jpg
Ga Bảy Hiền, một trong những nhà ga quan trọng của tuyến Metro số 2, ghi nhận sự thay đổi rõ nét về không gian đô thị. Các dãy nhà hai bên tuyến đường đã lùi sâu theo ranh giới quy hoạch, tạo hành lang thi công rộng rãi, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho việc xây dựng ga ngầm.
hoan-8.jpg
Tại khu vực Depot Tham Lương, tòa nhà điều hành đã hoàn thiện phần kiến trúc, dự kiến là trung tâm vận hành công nghệ tàu tự động không người lái (GoA4) hiện đại.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Metro số 2 được định hướng rút ngắn tối đa thời gian thi công, với tiến độ dự kiến nhanh hơn khoảng 2,5 lần so với tuyến Metro số 1 – dự án mất khoảng 12 năm xây dựng.

Đây là công trình tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó phần lớn thủ tục pháp lý được chủ động thực hiện ở cấp thành phố. Một “bước ngoặt” quan trọng khác là dự án sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công từ ngân sách TPHCM, không phụ thuộc nguồn vốn vay nước ngoài.

hoan-10.jpg
Ảnh: MAUR

Sau khi hoàn thành, Metro số 2 được kỳ vọng phục vụ khoảng 140.000 lượt hành khách mỗi ngày trong giai đoạn đầu khai thác, cao gấp gần 3 lần so với lượng khách hiện nay của tuyến Metro số 1.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/metro-so-2-tang-toc-trien-khai-loat-nha-ga-dong-loat-thi-cong-2485160.html
#metro số 2 #nhà ga #Metro số 2 TPHCM

Bài liên quan

Xã hội

Xuyên đêm khoan khảo sát địa chất tại ga metro số 2 TP.HCM

Tối 24/1, lãnh đạo BQL đường sắt đô thị TP.HCM kiểm tra công tác khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Tối 24/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cùng đại diện nhà thầu đã kiểm tra thực địa việc triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch là hai nhà ga đầu tiên trong tổng số 11 ga được triển khai công tác khảo sát địa chất ngay sau lễ khởi công ngày 15/1, nhằm phục vụ công tác bố trí máy đào TBM.
Tối 24/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cùng đại diện nhà thầu đã kiểm tra thực địa việc triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch là hai nhà ga đầu tiên trong tổng số 11 ga được triển khai công tác khảo sát địa chất ngay sau lễ khởi công ngày 15/1, nhằm phục vụ công tác bố trí máy đào TBM.
Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết công việc khảo sát dự kiến hoàn thành trong 3 ngày tới, qua đó xác định các thông số kỹ thuật của nền đất, phục vụ công tác thiết kế móng cọc cho các nhà ga.
Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết công việc khảo sát dự kiến hoàn thành trong 3 ngày tới, qua đó xác định các thông số kỹ thuật của nền đất, phục vụ công tác thiết kế móng cọc cho các nhà ga.
Xem chi tiết

Xã hội

Di dời hạ tầng tuyến metro số 2 đạt 60% khối lượng

Toàn bộ mặt bằng metro số 2 đã được bàn giao, công tác di dời hạ tầng đang được đẩy nhanh để chuẩn bị khởi công trong năm 2025.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là một trong các dự án trọng điểm về giao thông đô thị của TP HCM. Sau thời gian dài chờ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện pháp lý, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị khởi công.

8.jpg
Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM, kiểm tra tiến độ di dời hạ tầng tuyến metro số 2 – điều kiện cần để khởi công dự án trong năm 2025.
Xem chi tiết

Xã hội

Metro số 1 chạy, giá căn hộ dọc tuyến leo thang

Không chỉ các chung cư hiện hữu mà các dự án đang triển khai dọc tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM cũng đang ghi nhận mức giá căn hộ tăng nhanh.

Giá căn hộ tăng gần gấp đôi

Khi tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái, có thể nói thị trường nhà ở TPHCM ghi nhận những thay đổi rõ nét. Các chung cư nằm dọc hành lang của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố được nâng cao giá trị, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa bất động sản và hạ tầng giao thông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

'Nữ quái' sa lưới sau 6 năm trốn nã

'Nữ quái' sa lưới sau 6 năm trốn nã

Sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) đã bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ.