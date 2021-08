Trâm Anh và loạt người đẹp gặp sự cố vì diện đồ tập hớ hênh

Mới đây, hot girl Trâm Anh gây chú ý khi đăng tải clip tập thể thao với cách chọn đồ tập hớ hênh. Cụ thể, cô nàng diện chiếc áo ba lỗ rộng cổ mênh mông, kết hợp quần ngắn khiến cô lộ hết vùng nhạy cảm trước máy quay. Bức hình gây hiểu lầm người nhìn của Sĩ Thanh vì quần tập màu nude “mặc như không”. Hot TikToker Lê Bống cũng trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồ tập ôm sát lộ “vùng tam giác” check-in Hồ Tây. Người mẫu Khánh My nhận không ít chỉ trích khi lỗi mặc quần tập gym mỏng dính để lộ vùng nhạy cảm cơ thể. Mai Phương Thúy cũng nhiều lần mắc lỗi mặc quần tập quá chật so với cơ thể. Hot girl Thúy Vi liên tục gặp sự cố với trang phục tập gym bó sát, mỏng tang. Diện đồ tập mỏng manh, Lệ Quyên khiến người hâm mộ ái ngại vì tư thế uốn người hướng vòng 3 về phía ống kính. Angela Phương Trinh thường xuyên mặc legging bó sát, in hằn rõ nét “điểm tế nhị” khiến người đối diện “ngượng chín mặt”. Chia sẻ một bức hình ở phòng gym thế nhưng mọi sự chú ý của người xem lại đổ dồn về chiếc quần tập bó chịt của Quỳnh Nga. Dù rất thích mặc đồ tập gym và dạng quần biker shorts nhưng Miu Lê cũng thường xuyên mắc phải sự cố khá phản cảm. Để tránh gặp sự cố vì trang phục thể thao, bạn không nên chọn quần tập chật hơn dáng người vì dễ gây ra hình ảnh phản cảm. Khi mặc quần bó chẽn, bạn nữ cần lưu ý các điểm nhạy cảm. Bạn có thể dùng thêm quần lót dán hoặc miếng dán vệ sinh hàng ngày để định hình dáng quần. Ngoài ra, chị em tuyệt đối đừng kéo quá cao phần cạp quần. Điều này càng dễ gây ra hình ảnh bó chẽn kém duyên. Về áo tập gym, bạn nên chọn loại có mút dày dặn để cố định phần ngực và không cần mặc thêm áo ngực bên trong gây hằn vết, bí da. Nếu muốn kín đáo nhưng vẫn thoải mái, chị em có thể dùng thêm tanktop ở ngoài hoặc các áo thun body dáng dài đến rốn. Nên dùng áo ngực thể thao. Thay vì dùng áo ngực thông thường, bạn hãy chọn các loại áo nịt ngực chuyên dụng để tập gym, những chiếc áo này được thiết kế giúp hạn chế tình trạng đau lưng và tránh gây tổn thương vòng 1 khi luyện tập. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Cấm ăn mặc hở hang khi livestream". Nguồn: VTV24.

