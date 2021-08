Soi thời trang gợi cảm của hotgirl Thiên An có con với Jack

Hiện tại, scandal hotgirl Thiên An có con với Jack đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Hot girl Thiên An - nữ chính trong nhiều MV của Jack cũng đã thừa nhận có con với nam ca sĩ, đồng thời cô còn tố nam ca sĩ bỏ bê con cái, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, choáng váng. Sở hữu đường nét dịu dàng nhưng không kém phần cá tính, hot girl Thiên An từng liên tục được chọn làm nữ chính trong các MV của Jack và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả, danh tiếng của cô nàng cũng lên cao. Tuy nhiên, khác với hình ảnh cô gái đậm chất miền tây sông nước giản dị trong MV đóng cặp cùng Jack, ngoài đời Thiên An sở hữu gu thời trang quyến rũ, nóng bỏng và thay đổi liên tục. Thiên An sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, hơi hướng lai tây và thân hình thon gọn, làm da trắng mướt như sứ, nhờ vậy cô nàng thoải mái biến hóa với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Lúc thì Thiên An xuất hiện trong hình tượng cá tính, thời thượng, khi lại là tiểu thư dịu dàng rồi đến cô nàng gợi cảm, cuốn hút. Được biết, Thiên An từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của Trường đại học Công nghệ TP.HCM - Hutech, ngôi trường nổi tiếng là trường dành cho con nhà giàu bởi mức học phí đắt đỏ bậc nhất. Trước khi nổ ra scandal có con với Jack, hot girl Thiên An và nam ca sĩ từng nhiều lần phủ nhận tin đồn tình cảm dù luôn thể hiện sự thân thiết vượt quá mức bạn bè bình thường với nhau. Thiên An cũng được nhận xét là gương mặt cô có nhiều nét tương đồng với Angela Phương Trinh. Nhờ nhan sắc nổi trội, hot girl này từng tham gia và đoạt giải nhiều cuộc thi sắc đẹp như giải Á khôi 2 Hutech, Top 10 Miss Teen 2017, Top 50 The Face 2017. Quả thật, cô nàng sở hữu visual chẳng kém gì các nữ thần tượng. Thêm nữa phong cách thời trang cũng rất được lòng các fan hâm mộ trẻ tuổi. Nhìn qua có thể thấy, tủ đồ của Thiên An đa phần là váy vóc với những thiết kế điệu đà. Khi thì váy hai dây, khi lại váy xếp bèo, váy xuyên thấu hay những chiếc váy tay bồng bay bổng đang là hot trend hiện nay. Thỉnh thoảng cô nàng cũng đổi phong cách năng động hơn khi chọn những thiết kế váy quây hay hai dây đơn giản, hoặc trẻ trung khi mix áo phông cùng chân váy midi xếp li. Bên cạnh đó, cô nàng còn rất tự tin với dáng vóc của mình khi liên tục diện áo crop-top khoe vòng eo con kiến. Chủ yếu Thiên An sẽ phối áo crop-top cùng mix cùng quần jeans/shorts/ chân váy cạp cao. Trong set đồ nhung này, Thiên An kheo trọn được vẻ đẹp của cơ thể. Có thể nói, cô nàng vừa sang chảnh vừa gợi cảm. Dù không trang điểm cầu kỳ, Thiên An vẫn rất xinh đẹp, nóng bỏng. Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng khi ở bên cạnh một người đẹp toàn diện như Thiên An mà Jack vẫn có thể tơ tưởng để cô gái khác. Mời quý độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn?.

