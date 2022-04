Những hàng phở gà Hà Nội bán vài trăm bát một ngày

Phở gà Nguyệt (quận Hoàn Kiếm) từ lâu là quán nhiều người chọn lựa cho các bữa sáng. Có những ngày cao điểm khách phải ngồi đợi 15-20 phút mới tới lượt. Chị Nguyệt (áo đỏ, chủ quán) cho biết ban đầu hai vợ chồng chị kinh doanh phở gà cũng chỉ là sở thích cá nhân. Lúc mới mở, mỗi ngày quán chỉ bán hết khoảng 5-6 con gà, lâu dần cũng có thương hiệu, đến nay đã có thâm niên gần 15 năm. Hàng chục con gà được người làm rửa sạch mỗi ngày. Nhưng để đảm bảo hơn về chất lượng quán này phải xát muối, gừng để khử hôi thêm một lần nữa. Tiến (19 tuổi) và Phương Anh (19 tuổi), cho biết đã ăn ở đây nhiều lần vì không chọn được các quán khác hợp khẩu vị. "Gà ở đây được luộc chắc thịt và không bị bở, bánh phở mềm và đặc biệt hơn hết là nước phở rất thanh", Tiến nói. Chủ quán cho biết, đa số khách hàng đến đây đều là khách quen, họ đến đây ăn cảm thấy ngon, hợp khẩu vị, rồi lại giới thiệu cho bạn bè. Lâu dần quán cũng có một lượng khách hàng ổn định mặc dù trải qua hai năm dịch Covid-19. Một bát phở tại đây có giá từ 40.000 đến 50.000 đồng tùy thuộc vào mỗi phần của con gà thực khách lựa chọn. Ngoài phở nước, quán còn bán thêm phở trộn, đây cũng là một món ăn mà nhiều người yêu thích. Dù diện tích nhỏ hẹp, trung bình mỗi ngày quán vẫn bán được khoảng 500-600 bát. Hiện tại, phở Nguyệt có khoảng 15 nhân viên, buổi sáng có khoảng 3-4 nhân viên, nhưng vào buổi tối công suất phục vụ tại quán được tăng tối đa, duy trì hơn 6 tiếng đồng hồ từ 17h đến 23h30. Ông Koutarou Nozawa (du khách người Nhật Bản) lần đầu thưởng thức và cho biết rất thích món phở Việt Nam. Một hàng phở gà nổi tiếng khác là Mai Anh trên phố Lê Văn Hưu (quận Hai Bà Trưng). Nơi đây tấp nập khách trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h và 11h đến 13h. Mở cửa từ những năm 1982, dù có nhiều ý kiến cả khen lẫn chê, cửa hàng phở gà Mai Anh trên phố Lê Văn Hưu vẫn được đánh giá là một trong những quán nổi tiếng. “Khách tại hàng tôi đa số là dân văn phòng, du khách trong nước và quốc tế. Nhưng do dịch Covid-19, các đường bay quốc tế chưa được mở rộng nên thời điểm này lượng khách cũng giảm một phần so với trước đây. Hiện tại, trung bình mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được tầm 200-300 bát/ngày”, chị Nguyễn Ngọc Loan (bên phải), cho biết. “Để có một nồi nước dùng ngon chủ quán phải ninh xương gà, lợn trong vòng 6 tiếng và thêm một số gia vị truyền thống như: hành tím, hành tây, gừng... được nướng thơm", chị Loan chia sẻ. Mỗi bát phở tại đây có giá từ 55.000 đồng - 60.000 đồng. Chị Hoàng Yến (ngoài cùng, bên trái) đi cùng với các đồng nghiệp từ TP.HCM ra Hà Nội cho biết: “Về nguyên liệu tôi không thấy khác với phở bán ở TP.HCM nhiều. Điểm đặc biệt phở ở Hà Nội có vị nước dùng ngọt thanh và đậm đà hơn. Trứng chần ở ngoài Hà Nội có vị bùi và béo hơn. Đây là món ăn kèm làm tôi thích hương vị phở Hà Nội”. Quán có rất nhiều lựa chọn cho khách hàng, có thể ăn phở lườn, đùi, cánh... hoặc thêm trứng non, kê, tim... Giá mỗi bát từ 40.000 đến 50.000 đồng. "Mỗi ngày quán chúng tôi tiêu thụ trên dưới 20 con gà”, ông Bản chia sẻ. “Đây là lần thứ 2 tôi ăn ở đây. Gà thịt rất chắc và đặc biệt hơn nữa là nước dùng hợp khẩu vị với mình”, anh Nguyễn Thái Dương chia sẻ. Phở gà đùi thêm trứng non là món ăn nhiều thực khách lựa chọn khi đến với phở Bản.

Phở gà Nguyệt (quận Hoàn Kiếm) từ lâu là quán nhiều người chọn lựa cho các bữa sáng. Có những ngày cao điểm khách phải ngồi đợi 15-20 phút mới tới lượt. Chị Nguyệt (áo đỏ, chủ quán) cho biết ban đầu hai vợ chồng chị kinh doanh phở gà cũng chỉ là sở thích cá nhân. Lúc mới mở, mỗi ngày quán chỉ bán hết khoảng 5-6 con gà, lâu dần cũng có thương hiệu, đến nay đã có thâm niên gần 15 năm. Hàng chục con gà được người làm rửa sạch mỗi ngày. Nhưng để đảm bảo hơn về chất lượng quán này phải xát muối, gừng để khử hôi thêm một lần nữa. Tiến (19 tuổi) và Phương Anh (19 tuổi), cho biết đã ăn ở đây nhiều lần vì không chọn được các quán khác hợp khẩu vị. "Gà ở đây được luộc chắc thịt và không bị bở, bánh phở mềm và đặc biệt hơn hết là nước phở rất thanh", Tiến nói. Chủ quán cho biết, đa số khách hàng đến đây đều là khách quen, họ đến đây ăn cảm thấy ngon, hợp khẩu vị, rồi lại giới thiệu cho bạn bè. Lâu dần quán cũng có một lượng khách hàng ổn định mặc dù trải qua hai năm dịch Covid-19. Một bát phở tại đây có giá từ 40.000 đến 50.000 đồng tùy thuộc vào mỗi phần của con gà thực khách lựa chọn. Ngoài phở nước, quán còn bán thêm phở trộn, đây cũng là một món ăn mà nhiều người yêu thích. Dù diện tích nhỏ hẹp, trung bình mỗi ngày quán vẫn bán được khoảng 500-600 bát. Hiện tại, phở Nguyệt có khoảng 15 nhân viên, buổi sáng có khoảng 3-4 nhân viên, nhưng vào buổi tối công suất phục vụ tại quán được tăng tối đa, duy trì hơn 6 tiếng đồng hồ từ 17h đến 23h30. Ông Koutarou Nozawa (du khách người Nhật Bản) lần đầu thưởng thức và cho biết rất thích món phở Việt Nam. Một hàng phở gà nổi tiếng khác là Mai Anh trên phố Lê Văn Hưu (quận Hai Bà Trưng). Nơi đây tấp nập khách trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h và 11h đến 13h. Mở cửa từ những năm 1982, dù có nhiều ý kiến cả khen lẫn chê, cửa hàng phở gà Mai Anh trên phố Lê Văn Hưu vẫn được đánh giá là một trong những quán nổi tiếng. “Khách tại hàng tôi đa số là dân văn phòng, du khách trong nước và quốc tế. Nhưng do dịch Covid-19, các đường bay quốc tế chưa được mở rộng nên thời điểm này lượng khách cũng giảm một phần so với trước đây. Hiện tại, trung bình mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được tầm 200-300 bát/ngày”, chị Nguyễn Ngọc Loan (bên phải), cho biết. “Để có một nồi nước dùng ngon chủ quán phải ninh xương gà, lợn trong vòng 6 tiếng và thêm một số gia vị truyền thống như: hành tím, hành tây, gừng... được nướng thơm", chị Loan chia sẻ. Mỗi bát phở tại đây có giá từ 55.000 đồng - 60.000 đồng. Chị Hoàng Yến (ngoài cùng, bên trái) đi cùng với các đồng nghiệp từ TP.HCM ra Hà Nội cho biết: “Về nguyên liệu tôi không thấy khác với phở bán ở TP.HCM nhiều. Điểm đặc biệt phở ở Hà Nội có vị nước dùng ngọt thanh và đậm đà hơn. Trứng chần ở ngoài Hà Nội có vị bùi và béo hơn. Đây là món ăn kèm làm tôi thích hương vị phở Hà Nội”. Quán có rất nhiều lựa chọn cho khách hàng, có thể ăn phở lườn, đùi, cánh... hoặc thêm trứng non, kê, tim... Giá mỗi bát từ 40.000 đến 50.000 đồng. "Mỗi ngày quán chúng tôi tiêu thụ trên dưới 20 con gà”, ông Bản chia sẻ. “Đây là lần thứ 2 tôi ăn ở đây. Gà thịt rất chắc và đặc biệt hơn nữa là nước dùng hợp khẩu vị với mình”, anh Nguyễn Thái Dương chia sẻ. Phở gà đùi thêm trứng non là món ăn nhiều thực khách lựa chọn khi đến với phở Bản.