Ngượng đỏ mặt hot girl xinh đẹp diện đồ o ép vòng một

Hot girl xinh đẹp An Hi, ở Đài Loan (Trung Quốc), mới đây tung ra những hình ảnh vô cùng dễ thương nhưng cũng cực kỳ bốc lửa, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của dư luận. (Nguồn ảnh: IG) Trong một số bức hình, An Hi còn cố tình bung cúc áo, khoe lấp ló đôi "gò bồng đảo" cực kỳ nổi bật của cô nàng. Dạo gần đây, trang cá nhân của cô nàng tràn ngập những trang phục mang sắc hồng với đủ các biến thể khác nhau. Duy chỉ có một điều là tất cả đều mang phong cách gợi cảm, quyến rũ, khoe trọn đường cong của cô nàng. Trên trang IG cá nhân có tới 1,3 triệu người hâm mộ, theo dõi của An Hi, có thể thấy cô nàng dạo này cực kỳ yêu thích những thiết kế o ép vòng một triệt để. Theo tìm hiểu, An Hi vốn là hot girl, người mẫu rất có tiếng ở Đài Loan. Cô nàng thuộc top những hot girl siêu vòng một được chào đón nhiều nhất. Nhờ gương mặt xinh đẹp như búp bê và thân hình nóng bỏng, An Hi luôn giữ vững được vị thế trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt, An Hi có sở thích cosplay, cô nàng là một cosplayer thứ thiệt, sở hữu những bộ đồ hóa trang cực đắt tiền, thu hút các fan nam hâm mộ truyện tranh, phim hoạt hình. Đó cũng là lý do liên tiếp nhiều năm, An Hi lọt vào top 5 người mẫu nổi nhất của công ty JKF. Năm nay, khi cuộc bầu chọn đang đi vào những ngày căng thẳng, An Hi lại đang tiếp tục dẫn đầu. Cô nàng là một trong những nhân vật nổi bật nhất. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng body bốc lửa của “mỹ nhân 700 tỷ đồng"

