Người mẫu áo tắm U60 khoe vóc dáng gợi cảm, căng tràn sức sống

Kathy Jacobs, 57 tuổi, sống tại California, Mỹ, là một trong sáu người từng lọt vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm người mẫu do tạp chí Sports Illustrated tổ chức năm ngoái. Kathy Jacobs là một trong những gương mặt được giới thiệu trên số đặc biệt của Sports Illustrated Swimsuit năm nay. Để chuẩn bị cho buổi chụp hình, Kathy vẫn tập luyện tại nhà trong thời gian giãn cách để giữ vóc dáng gợi cảm. Dù không phải chuyên gia về dinh dưỡng nhưng Kathy rất chăm chút chế độ ăn uống để giữ gìn vóc dáng. Do bị tiền tiểu đường, người mẫu U60 buộc phải thay đổi thói quen ăn uống cách đây khoảng 4 năm. Kathy không ăn thịt và chỉ ăn cá 2 lần trong tuần. Cô cũng thay thế sữa động vật bằng sữa hạt: "Tôi uống rất nhiều sữa hạnh nhân và dùng nó để pha cà phê, thêm vào sinh tố hàng ngày". Bữa sáng của người mẫu U60 thường là một cốc sinh tố với nguyên liệu chính là các loại trái cây như dâu tây, việt quất cùng món xúc xích chay hoặc món trứng tráng ăn kèm cà chua, phomai. Bữa trưa của cô thường là salad ăn kèm các loại đậu hoặc phomai để cung cấp đủ năng lượng, protein cho cơ thể. Bữa tối khoái khẩu của Kathy là món bí bào sợi nấu cùng sốt cà chua hoặc cá. Người mẫu U60 không ăn các loại thực phẩm chứa hàm lượng cao tinh bột tinh chế như mỳ ống, bánh mì, cơm hay khoai tây quá một lần trong tuần. Tuy nhiên, cô thú nhận rất thích khoai lang. Cô cũng hạn chế tối đa các món ngọt, chứa nhiều đường dù rất thích chocolate và bơ lạc. Song song chế độ không ăn thịt, Kathy duy trì thói quen tập gym nhiều năm nay với tần suất 4 lần mỗi tuần. Ở độ tuổi ngoài 50 nhưng hàng ngày Kathy vẫn chăm chỉ tập luyện để giữ gìn sức khỏe cũng như cải thiện vóc dáng thêm săn chắc. Cô thường đi bộ đường dài quanh nhà hoặc tập gym, hoặc tranh thủ nhảy múa, tập cardio trong lúc nấu nướng...Cô cũng từng học bellydance (múa bụng) và thường xuyên luyện tập, dạy lại bạn bè những kỹ thuật mình biết. Từng kinh doanh mỹ phẩm với công thức do chính cô sáng chế nên đến nay Kathy vẫn chỉ sử dụng những sản phẩm này để chăm sóc bản thân. Cô chuộng các nguyên liệu, thành phần tự nhiên như bí ngô, hoa ngọc lan... và sử dụng chiết xuất của chúng để chăm sóc da.Người mẫu U60 cũng thừa nhận gần đây có tiêm filler để cải thiện các nếp nhăn quanh miệng và tăng size cho đôi môi thêm gợi cảm.

