Ngỡ ngàng tuổi của hot mom bị “báo cáo tài khoản” vì...quá đẹp

Hot mom Joleen Diaz năm nay 45 tuổi, là giáo viên trung học, từng được trao danh hiệu “Nhà giáo dục của năm” vào năm 2020. Tuy nhiên, điều khiến Joleen trở nên nổi tiếng không phải nhờ chuyên môn mà do vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp. Thậm chí, trang New York Post còn ưu ái gọi cô là “bà mẹ nóng bỏng nhất thế giới”. (Ảnh: IGNV) Được biết, nữ giáo viên người Mỹ bắt đầu nổi tiếng sau khi đăng một bức ảnh cùng con gái Meilani vào năm 2013. Joleen Diaz ngày càng trở nên nổi tiếng, chỉ tính riêng trang Instagram của cô có tới hơn 600.000 lượt theo dõi. Mặc dù hơn con gái 24 tuổi song trong các thước hình chụp chung, Joleen khiến người nhìn bối rối vì quá trẻ đẹp, thường bị nhầm tưởng là chị em. Hiện Joleen là mẹ đơn thân. Hai mẹ con rất biết tận hưởng cuộc sống, cùng nhau đi chơi bowling, xem phim, đi bộ đường dài và tắm biển. Thường xuyên bị so sánh với mẹ song không vì thế Meilani cảm thấy phiền toái. Cô gái từ nhỏ đã quen với việc bị người lạ nhận nhầm là em của mẹ. Thậm chí, Meilani còn cảm thấy thoải mái khi có mẹ xinh đẹp. Cô thường xin mẹ lời khuyên về việc hẹn hò và điều này càng khiến hai người trở nên gắn kết. Nhờ những lời khuyên của mẹ, Meilani có được sự cân bằng trong đời sống tình cảm và Joleen cảm thấy vui vì những kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho con gái. Để có được nhan sắc như tuổi đôi mươi, Joleen chăm chỉ dưỡng da từ năm 12 tuổi. Dù trời mưa hay nắng, cô không bao giờ bỏ qua bước dùng kem chống nắng. Ngoài ra, Joleen rất coi trọng việc đảm bảo da mặt sạch sẽ, sử dụng các sản phẩm chống lão hóa và vitamin C. Đặc biệt, Joleen theo đuổi chế độ ăn “thực phẩm toàn phần” (whole-food diet - thực phẩm thực vật chưa qua chế biến và chưa tinh chế, hoặc chế biến và tinh chế càng ít càng tốt, trước khi được tiêu thụ). Cô rất nghiêm khắc với bản thân khi nói không với thịt đỏ, rượu bia; ưu tiên trà nóng, cá, trứng và rau xanh. Tập luyện chăm chỉ cũng là cách Joleen níu giữ thanh xuân. Sở hữu vóc dáng không chút mỡ thừa song hot mom vẫn kiên trì lịch tập 5-6 ngày/tuần. Mỗi lần tập 30-45 phút cardio, 20 phút thể lực và 20 phút giãn cơ. Trẻ trung, xinh đẹp cùng sự nổi tiếng khiến cuộc sống của bà mẹ một con đầy màu sắc. Tuy nhiên, đôi khi vẻ ngoài nóng bỏng so với tuổi thực khiến Joleen gặp rắc rối. Cụ thể, cô thường bị “báo cáo tài khoản” mạng xã hội vì nhiều người nghĩ trang của cô là giả mạo, cố tình gian lận về tuổi tác. Dù vậy, Joleen không ngại chia sẻ những bức ảnh selfie và ảnh bikini rực rỡ của mình. Cô muốn truyền năng lượng tích cực đến những người quan tâm. Bà mẹ một con cũng tiết lộ, bản thân vẫn đang tìm kiếm tình yêu đích thực. Mời độc giả xem thêm video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? (Nguồn video: Saostar.vn)

