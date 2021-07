Mặc quần dài, cô gái vẫn gây nhức mắt vì đường cắt bất ngờ

Xu hướng cut – out từ khi ra mắt được chị em nhiệt tình hưởng ứng. Ưu điểm của thiết kế này là không cần ăn mặc kiệm vải, người mặc vẫn phô diễn được những đường cong ma mị trên cơ thể. Thời trang ngày càng cởi mở, xu hướng cut – out không chỉ nằm trên những bộ cánh lộng lẫy dành cho thảm đỏ. Giờ đây, chị em không ngại lên đồ với những thiết kế này, trở thành tâm điểm của đám đông. Bên cạnh những items áo cắt khoét, những chiếc quần giờ đây cũng được ứng dụng những đường cắt bất ngờ. Trong hình, hotface Malaysia Jenna Chew chọn mặc bộ đồ đen xuyệt tông. Điểm nhấn là phần khoét 2 hông giúp mỹ nhân khoe làn da trắng mịn không tì vết. Chiếc quần nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Khoảng hở vừa phải giúp Jenna Chew nhận được lời khen “nóng bỏng 100%”, “sexy tới mức không thể chấm điểm được”. Quả thực, đường cắt bất ngờ dễ dàng khiến chiếc quần da thô cứng trở nên vô cùng mềm mại, đầy nữ tính. Mặc mốt quần dài này, mỹ nhân Băng Di khoe trọn lưng trần cùng phần đục lỗ lạ mắt. Cũng mặc quần dài cắt khoét, Á hậu Kim Duyên mang đến diện mạo vô cùng khác lạ. Thiết kế đục lỗ dọc theo hông và chân, sử dụng móc kim loại làm điểm nhấn giúp cô tôn lên đôi chân dài, đạt điểm vóc dáng tuyệt đối. Ngọc Trinh cũng nhận về không ít lời khen khi khoe trọn đường cong cơ thể ở góc nghiêng “thần thánh”. Với kiểu quần này, mỹ nhân Trà Vinh không cần ăn mặc thiếu trước hụt sau vẫn đẹp hết phần thiên hạ. Tuy nhiên, không phải màn lên đồ nào cũng nhận được lời khen. Không ít người bị gắn mác thảm họa thời trang khi diện mẫu quần hottrend xuống phố. Cô gái người Trung Quốc này gây khó hiểu khi diện đồ nude toàn tập, cắt khoét không tính toán. Màu nude tiệp với màu da khiến nhìn từ xa, cô gái trông như không mặc gì. Chưa kể, phần cắt khoét để lộ nội y khiến cô gái trở thành tâm điểm chỉ trích. Mặc kiểu quần cắt khoét bên hông, cô gái chọn nội y quai trong song khoảng hở lộ liễu khiến người mặc không được đánh giá cao. Tương tự, chủ nhân set đồ này có dáng người khá mũm mĩm, lựa màu thiếu hài hòa khiến tổng thể bị gắn mác thảm họa thời trang. Để mặc đẹp, khi chọn mốt quần dài khoét lỗ, chị em nên cân nhắc phần cắt xẻ phù hợp. Không nhất thiết phải hở bạo, những đường cắt hợp lý vẫn có thể tôn lên sắc vóc người mặc. Việc chọn nội y đi kèm cũng cần hết sức cân nhắc. Bạn có thể dùng C String - một dạng nội y đặc biệt có thiết kế giống chữ C, không có quai hoặc quần lót có phần quai bằng silicon để tránh để pha lộ nội y đáng tiếc. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24

Xu hướng cut – out từ khi ra mắt được chị em nhiệt tình hưởng ứng. Ưu điểm của thiết kế này là không cần ăn mặc kiệm vải, người mặc vẫn phô diễn được những đường cong ma mị trên cơ thể. Thời trang ngày càng cởi mở, xu hướng cut – out không chỉ nằm trên những bộ cánh lộng lẫy dành cho thảm đỏ. Giờ đây, chị em không ngại lên đồ với những thiết kế này, trở thành tâm điểm của đám đông. Bên cạnh những items áo cắt khoét, những chiếc quần giờ đây cũng được ứng dụng những đường cắt bất ngờ. Trong hình, hotface Malaysia Jenna Chew chọn mặc bộ đồ đen xuyệt tông. Điểm nhấn là phần khoét 2 hông giúp mỹ nhân khoe làn da trắng mịn không tì vết. Chiếc quần nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Khoảng hở vừa phải giúp Jenna Chew nhận được lời khen “nóng bỏng 100%”, “sexy tới mức không thể chấm điểm được”. Quả thực, đường cắt bất ngờ dễ dàng khiến chiếc quần da thô cứng trở nên vô cùng mềm mại, đầy nữ tính. Mặc mốt quần dài này, mỹ nhân Băng Di khoe trọn lưng trần cùng phần đục lỗ lạ mắt. Cũng mặc quần dài cắt khoét , Á hậu Kim Duyên mang đến diện mạo vô cùng khác lạ. Thiết kế đục lỗ dọc theo hông và chân, sử dụng móc kim loại làm điểm nhấn giúp cô tôn lên đôi chân dài, đạt điểm vóc dáng tuyệt đối. Ngọc Trinh cũng nhận về không ít lời khen khi khoe trọn đường cong cơ thể ở góc nghiêng “thần thánh”. Với kiểu quần này, mỹ nhân Trà Vinh không cần ăn mặc thiếu trước hụt sau vẫn đẹp hết phần thiên hạ. Tuy nhiên, không phải màn lên đồ nào cũng nhận được lời khen. Không ít người bị gắn mác thảm họa thời trang khi diện mẫu quần hottrend xuống phố. Cô gái người Trung Quốc này gây khó hiểu khi diện đồ nude toàn tập, cắt khoét không tính toán. Màu nude tiệp với màu da khiến nhìn từ xa, cô gái trông như không mặc gì. Chưa kể, phần cắt khoét để lộ nội y khiến cô gái trở thành tâm điểm chỉ trích. Mặc kiểu quần cắt khoét bên hông, cô gái chọn nội y quai trong song khoảng hở lộ liễu khiến người mặc không được đánh giá cao. Tương tự, chủ nhân set đồ này có dáng người khá mũm mĩm, lựa màu thiếu hài hòa khiến tổng thể bị gắn mác thảm họa thời trang. Để mặc đẹp, khi chọn mốt quần dài khoét lỗ, chị em nên cân nhắc phần cắt xẻ phù hợp. Không nhất thiết phải hở bạo, những đường cắt hợp lý vẫn có thể tôn lên sắc vóc người mặc. Việc chọn nội y đi kèm cũng cần hết sức cân nhắc. Bạn có thể dùng C String - một dạng nội y đặc biệt có thiết kế giống chữ C, không có quai hoặc quần lót có phần quai bằng silicon để tránh để pha lộ nội y đáng tiếc. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24