Mặc áo đan dây, cô gái khoe vòng 1 “thiêu đốt” ánh nhìn

Ra mắt từ năm 2016, mẫu áo đan dây vẫn giữ được độ “hot” nhờ khả năng tôn dáng, gợi cảm hiếm thiết kế nào sánh kịp. (Ảnh minh họa) Áo đan dây không có form cố định, có thể may theo dáng croptop, ôm sát hoặc freesize. Dù may theo kiểu dáng nào thì phần đan dây trước ngực vẫn là điểm nhấn chính của thiết kế. Thiết kế đơn giản song dễ dàng giúp người mặc trở nên nổi bật. Phần dây đan nửa kín nửa hở góp phần tôn lên nước da trắng mịn, đặc biệt là bầu ngực căng tràn, hấp dẫn khám phá. Điểm cộng của mẫu áo là phần dây đan có thể điều chỉnh. Chị em vòng ngực đầy đặn hay khiêm tốn đều có thể diện đẹp. Đây chính là một trong những lý do áo đan dây ngực được các idol Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam... tích cực lăng xê. Chọn mẫu áo đan dây, nhiều màn lên đồ nhận được lời khen nhờ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Không cần xiêm y lộng lẫy, trang phục cắt xẻ táo bạo, cô gái chỉ diện áo đan dây ôm sát với quần jean cũng khiến bao người ngẩn ngơ. Bên cạnh những màn lên đồ được khen hết lời, nhiều người mặc áo đan dây khoe ngực lộ liễu nhận về những lời chỉ trích, bị cho là cố tình khoe thân phản cảm. Thay vì điều chỉnh khoảng hở vừa phải gây kích thích, cô gái này gần như để lộ gần như toàn bộ vòng ngực. Chưa kể mẫu áo croptop sát nách để lộ quá nhiều da thịt, khiến người nhìn phát ngại. Nhìn chung, không phải cứ có khuôn ngực đẹp là mặc gì cũng xinh. Sự tinh tế trong phối đồ mới là yếu tố quyết định gợi cảm hay phản cảm. Để an toàn, tránh bị “ném đá”, chị em có khuôn ngực quá to không nên mặc mẫu áo đan dây hay các thiết kế theo xu hướng sideboob. Nguyên nhân bởi vòng 1 quá lớn sẽ làm mất đi sự tinh tế, duyên dáng của người mặc; tạo cảm giác ngồn ngộn cho người nhìn. Tốt nhất, chị em nên tiết chế khoảng hở, điều chỉnh phần dây đan sao cho chỉ đệ lộ nhiều nhất 1/3 khuôn ngực. Độ hở này vừa khiến chị em không sa đà vào khoe da thịt, vừa tạo cân đối cho toàn bộ set đồ. Mời độc giả xem thêm video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? (Nguồn video: Saostar.vn)

