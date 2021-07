Loại cây treo đầy xúc xích, nguồn cứu đói người dân Châu Phi

Cây xúc xích (Kigelia Africana) sở hữu một trong những loại quả kỳ lạ nhất thế giới thực vật. Loại cây này có nguồn gốc từ Tây Phi song hiện ngày càng trở nên phổ biến ở khắp Châu Phi. Tên gọi của cây được đặt theo hình dáng quả. Quả của chúng rất lớn, có thể dài tới 1m và nặng 10kg. Nhìn xa, chúng trông giống như những chiếc xúc xích khổng lồ được tạo hóa treo trên cây. Được biết, cây xúc xích cùng họ với phượng tím. Thường sinh trưởng ở những bãi sông, đồng bằng và rừng thưa. Thân cây khá cao, có thể lên đến 20m, thân cây to, tán tròn rộng nên được trồng để lấy bóng mát hoặc chống xói mòn ở các bờ sông. Cây xúc xích có quá trình ra hoa kết trái không giống như bình thường. Cụ thể, cây xúc xích không nhờ ong hay các loại côn trùng thụ phấn mà chủ yếu nhờ vào dơi. Loại hoa này có màu đỏ sẫm, hình chuông, nở vào ban đêm, tỏa ra mùi hương khó chịu. Sau khi được thụ phấn, hoa sẽ kết quả có hình dáng rất giống những chiếc xúc xích treo lủng lẳng. Phải mất một năm loại quả này mới đủ thời gian để trưởng thành. Sở hữu hình dáng vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn chỉ muốn ăn song quả xúc xích dù xanh hay chín đều có độc. Nếu không may ăn phải, độc tố sẽ gây nên những mụn nước khó chịu trong miệng và trên da. Kết quả nghiên cứu cho thấy quả xúc xích có chứa nhiều thành phần như polyphenol, lipid, aglycones, stigmasterol, campesterol và ß-sitosterol... Trong số đó, polyphenol được biết đến có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do. Chúng có khả năng bảo vệ da khỏi tổn thương do bức xạ UV gây ra. Nhờ các thành phần bên trong, quả xúc xích được cả y học hiện đại và y học cổ truyền tận dụng, chiết xuất để tạo ra những sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, trong y học cổ truyền Châu Phi, quả xúc xích khô được nghiền nát và sử dụng như chất làm mềm da, chống lại bệnh chàm, vẩy nến... Trong khi đó, y học hiện đại chiết xuất các chất có lợi tạo thành thảo dược điều trị viêm nhiễm, xử lý vết thương, điều trị vết loét, các vấn đề về tiêu hóa và hô hấp. Quả xúc xích cũng là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho các sản phẩm của Kigafirm như kem chăm sóc da mắt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da tay, kem dưỡng da toàn thân... Đặc biệt, quả xúc xích còn là nguồn thực phẩm cứu đói cho rất nhiều người dân bản địa. Do quả chứa độc tố nên người Châu Phi không ăn trực tiếp mà chỉ tận dụng phần hạt bên trong. Lúc này, người dân sẽ tách hạt khỏi phần ruột quả rồi đem phơi khô. Khi cần dùng, hạt sẽ được rang lên để thưởng thức trực tiếp hoặc nghiền nhỏ để phục vụ chế biến các món ăn. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: 1.001 cách chống trộm trái cây ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam. Nguồn: Khamphabian

