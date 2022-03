Diện đồ cổ trang, “người đẹp cơ bắp” quyến rũ mê hồn

Viên Hợp Vinh (Yuan Herong) sinh năm 1988 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Cô nổi tiếng nhờ thân hình cơ bắp trong khi gương mặt vô cùng dễ thương. Chiêm ngưỡng hình thể cơ bắp của Hợp Vinh, nhiều người bất ngờ khi biết cô từng tốt nghiệp Đại học Y học cổ truyền Sơn Đông, hiện hành nghề bác sĩ chữa bệnh cứu người. Nói về công việc và đam mê của mình, “ người đẹp cơ bắp” chia sẻ ban đầu cô không thực sự muốn học y mà chỉ yêu thích võ thuật. Tuy nhiên, được bố mẹ động viên nên cô quyết định theo đuổi nghề, nối tiếp truyền thống công việc gia đình. Là một bác sĩ, công việc căng thẳng và ngốn nhiều thời gian song không vì thế mà Hợp Vinh lỡ hẹn với đam mê. Cô tận dụng tối đa thời gian rảnh sau giờ làm việc để tập luyện. Dù bận rộn, Hợp Vinh cố gắng sắp xếp để có thể tập luyện cường độ mạnh 5 lần mỗi tuần tại phòng gym. So với nam giới, cơ thể phụ nữ tiết nhiều loại hormone khiến họ khó có thể hình thành cơ bắp ấn tượng. Để chạm đến mục tiêu vóc dáng đặt ra, Hợp Vinh phải nỗ lực gấp chục lần so với những gì các bạn tập khác giới trải qua. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Hợp Vinh từng giành được vị trí thứ hai trong Giải vô địch quốc gia do Hiệp hội thể hình Trung Quốc tổ chức. Niềm đam mê thể thao “ngấm” vào từng tế bào khiến Hợp Vinh vẫn duy trì tập luyện ngay cả khi ốm nghén nghiêm trọng trong thai kỳ. Tập luyện không ngừng giúp bác sĩ họ Viên sở hữu cơ thể cường tráng, khác biệt. Vậy nhưng gương mặt nữ bác sĩ rất thon gọn, thanh tú, vô cùng cuốn hút. Nhờ vậy, mỹ nhân Thanh Đảo có thể dễ dàng “cân đẹp” nhiều loại trang phục. Chọn mặc trang phục phô diễn hình thể, Hợp Vinh chinh phục người nhìn bằng thân hình rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Trong khi đó, gương mặt đẹp khiến vẻ ngoài của cô vẫn vô cùng hài hòa, uyển chuyển trong các bộ đồ cổ trang. Trong hình, Hợp Vinh diện bộ đồ cổ trang thời Đường với thiết kế quây ngực đặc trưng. Biểu cảm gương mặt cùng cách phối đồ khiến cô trở nên gợi cảm, nữ tính không thua kém bất cứ mỹ nhân nào. Ở góc chụp từ trên xuống, Hợp Vinh xinh đẹp, thanh thuần như tiên nữ giáng trần “đốn tim” người hâm mộ.Tạm xa những hình ảnh khoe cơ bắp, Hợp Vinh diện trang phục cổ trang được nhiều người đánh giá cao. So với những hình ảnh mạnh mẽ, Hợp Vinh trở nên cuốn hút, khác biệt khi khoác lên mình những bộ đồ cổ trang, xường xám. Nhiều người hâm mộ, vì quá yêu thích hình ảnh mới mẻ của “hotgirl cơ bắp”, khuyên cô nàng nên lấn sân ở lĩnh vực cosplay. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng. (Nguồn video: Yannews)

