Choáng cách Lee Min Ho chăm da láng mịn, chị em phải chào thua

Mới đây, dân tình không khỏi bất ngờ khi Lee Min Ho bị khui ảnh hẹn hò cùng Yeon Woo (cựu thành viên MOMOLAND). Tuy nhiên, phía Lee Min Ho đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò này. Ảnh: IT. Lee Min Ho (sinh năm 1987) là diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Anh nổi tiếng sau loạt phim gây tiếng vang như Vườn sao băng, Thợ săn thành phố, Những người thừa kế...Là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm nên anh rất quan tâm tới việc chăm sóc da. Bí quyết chăm sóc da của nam diễn viên 8X cũng khá quy củ, tập trung vào các bước then chốt như làm sạch, dưỡng ẩm. Nam diễn viên luôn tẩy trang trước khi rửa mặt và đắp mặt nạ trước khi ngủ. Lee Min Ho cũng không quên thoa lotion dưỡng mặt, dùng serum trà xanh để chống lão hóa và kem dưỡng ẩm để khóa các bước skincare giúp tinh chất thẩm thấu sâu vào da. Đặc biệt, Lee Min Ho chuộng dùng các sản phẩm dưỡng da có nguồn gốc từ thiên nhiên để đảm bảo da không bị kích ứng. "Trước kia, tôi chưa bao giờ chú tâm vào dưỡng da. Mỗi sáng thức dậy, tôi rửa mặt bằng nước và xà phòng. Khi trở thành diễn viên, tần suất làm việc dày đặc cùng lớp make up trên mặt, tôi đã rút ra được bài học về tầm quan trọng của sức khỏe làn da. Tôi rửa mặt 2 lần/ngày bằng bọt rửa mặt dịu nhẹ cũng như không bao giờ đi ngủ mà không làm sạch da. Bên cạnh đó, tôi dưỡng ẩm bằng serum và kem dưỡng có kết cấu phù hợp để làn da không bị quá khô", nam diễn viên tiết lộ. Bên cạnh việc dưỡng da, Lee Min Ho cũng chăm chút khá nhiều cho ngoại hình. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí, Lee Min Ho tiết lộ bí quyết để giảm cân và duy trì vóc dáng cân đối là ăn nhiều chuối. Với thực đơn giảm cân từ chuối được hướng dẫn bởi chuyên gia dinh dưỡng riêng, kết hợp chế độ tập luyện phù hợp, anh giảm được 2kg trong một tuần. Theo nhiều nghiên cứu, chuối giàu vitamin A, C và các dưỡng chất thiết yếu như kali, magie rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt, chuối hoàn toàn không gây tăng cân mà còn giúp ích cho hệ tim mạch, thận. Do đó, loại quả này được nhiều ngôi sao và vận động viên bổ sung vào thực đơn giảm cân an toàn.

