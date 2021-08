Ca sĩ Việt Quang qua đời: Thói quen tắm đêm hại phổi khủng khiếp

Ngày 12/8, ca sĩ Việt Quang qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi nặng, hưởng dương 44 tuổi. Thông tin khiến khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa. Theo chia sẻ trước khi qua đời, nguyên nhân khiến ca sĩ Việt Quang mắc bệnh viêm phổi nặng là do thói quen tắm đêm, thức khuya, làm việc bất kể giờ giấc và ỷ vào sức khỏe. Vậy tắm đêm thực sự nguy hiểm thế nào? Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tắm khuya tiềm ẩn nhiều nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe. Thực tế, trong guồng quay của xã hội hiện đại, nhiều người do quá bận rộn nên có thói quen tắm muộn rồi sau đó lên giường đi ngủ luôn. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà chính bạn cũng chẳng ngờ đến. Đặc biệt, thói quen tắm muộn thường hay bắt gặp ở rất nhiều người trẻ. Trong vài năm trở lại đây, các trường hợp đột tử sau khi tắm đêm liên tục xảy ra, được cảnh báo rất nhiều nhưng nhiều người vẫn chủ quan coi thường. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tắm khuya, kể cả khi tắm bằng nước nóng tiềm ẩn nhiều nguy có cho sức khỏe, nhất là ở những người huyết áp thấp, huyết áp không ổn định. Những người này khi tắm đêm lâu dài có thể xuất hiện hiện tượng thiếu máu não nghiêm trọng, dẫn đến bất tỉnh hôn mê khả năng tử vong cao. Điều này xảy ra do nhiệt độ ban đêm thường hạ thấp cùng với nhiệt độ nước tắm không phù hợp. Cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Khi mạch máu não bị co lại đột ngột sẽ dễ gây ra đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới đột qụy. Đặc biệt ở những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành khi tắm đêm rất dễ gặp tai biến này. Ngoài ra, tắm đêm còn có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng phổi, viêm phổi, nhiễm virút, cảm cúm... đặc biệt ở những người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai. Như vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, bạn nhất định phải rèn luyện thói quen tắm trước 23h đêm. Đặc biệt, không tắm ngay sau khi vận động mạnh hoặc tập luyện cường độ cao. Không tắm sau khi uống rượu bia, trong người đang có men cồn, chất kích thích, khi huyết áp thấp, khi cơ thể quá mệt mỏi, vừa trải qua một cơn ốm nặng. Mời quý độc giả xem video: Xem video Việt Quang hát tại sự kiện. Nguồn FBNV.

