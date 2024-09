Bánh Trung thu thách thức vị giác với loại nhân ít người dám thử

Đứng đầu danh sách những chiếc bánh Trung thu độc lạ phải kể đến bánh nhân bún ốc nổi tiếng ở Quảng Tây, Trung Quốc. Với sự kết hợp độc đáo của bún khô, thịt ốc, nụ bạch hoa, măng chua và các gia vị bí truyền, mỗi miếng bánh sẽ đưa thực khách đến ngay trung tâm của phố ẩm thực Liễu Châu. Ảnh: Dân Việt Bánh Trung thu vị rau mùi của Đài Loan cũng độc đáo không kém, bánh có màu xanh đẹp mắt, chứa rau mùi trong cả vỏ và nhân bánh. Ảnh: Dân Việt Khác biệt so với bánh Trung thu truyền thống, bánh nhân tôm càng mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Được chế biến từ những con tôm càng tươi sống, nhân bánh ngọt thịt, kết hợp hài hòa với lớp vỏ bánh mềm mịn. Toàn bộ quá trình sản xuất đều được thực hiện thủ công, bánh giá thành cao hơn so với các loại bánh thông thường. Ảnh: Dân Việt Đối với những tín đồ của mì gói, bánh Trung thu nhân mì ăn liền chắc chắn là trải nghiệm ẩm thực bất ngờ. Bên ngoài, bánh vẫn giữ nguyên hình dáng truyền thống, nhưng bên trong là nhân đậu đỏ nghiền và mì ăn liền. Sự kết hợp độc đáo này tạo nên một hương vị vừa quen vừa lạ. Ảnh: Dân Việt Xuất xứ từ vùng Triều Sán, Quảng Đông, bánh Trung thu nhân chao là một món ăn truyền thống với hương vị độc đáo. Nhân bánh làm từ chao, tỏi, mỡ lợn và đường mang đến vị béo ngậy, ngọt thanh. Vỏ bánh giòn xốp, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Ảnh: Dân Việt Năm 2014, cư dân mạng Trung Quốc từng gây sốt với cách bảo quản bánh Trung thu độc đáo: ngâm bánh trong hỗn hợp rượu và giấm. Theo đó, bánh sẽ được ngâm trong hỗn hợp gồm chủ yếu là rượu, một ít giấm và vài lát gừng để tăng hương vị. Ảnh: Sina Weibo Sự kết hợp tưởng chừng như không thể giữa chocolate và thịt bò cay đã tạo ra một loại bánh Trung thu độc đáo. Được biết, loại bánh này có xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: Sina Weibo Bánh Trung thu vị chua, cay rất độc lạ. Vị chua của bánh Trung Thu do phần nhân được cho thêm một chút rau, củ muối và quả táo gai trong khi bánh Trung thu cay được tạo nên từ một loại sốt ớt đặc biệt. Ảnh: File photo Bánh Trung thu nhân đậu phụ lên men nổi tiếng ở Chaoshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Món bánh này thường được người dân địa phương đem cúng ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng. Ảnh: File photo Bánh Trung thu nhân trứng xào tỏi tây có kiểu nhân khá lạ, đây là kiểu phổ biến của món sủi cảo. Ảnh: File photo Căng tin của Đại học Hàng không dân dụng Trung Quốc từng gây sốt với món bánh Trung thu nướng nhân đậu xanh rán và được xào với cà chua. Món bánh này chắc hẳn sẽ khiến không ít thực khách phải bất ngờ, thậm chí không dám thử. Ảnh: File photoXem video: "Bánh Trung thu handmade lên ngôi". Nguồn VTV1

