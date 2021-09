Bánh trung thu nhân “độc lạ” thách thức vị giác thực khách

Bánh Trung Thu nhân bún ốc: Bánh Trung Thu vị bún ốc lần đầu tiên được một công ty ở Quảng Tây, Trung Quốc cho ra mắt vào mùa Thu năm 2020. Theo nhà sản xuất của bánh Trung Thu bún ốc, họ phải mất tới hơn 2 tháng nghiên cứu ra chiếc bánh mang hương vị độc đáo này. Nhân bánh gồm những nguyên liệu chủ chốt để tạo nên hương vị cho một bát bún ốc Liễu Châu là bún khô, thịt ốc, nụ bạch hoa, măng chua và một số thành phần khác. Những nguyên liệu này sẽ được xào sơ qua rồi đem chiên ngập dầu để loại bỏ bớt nước, điều này sẽ giúp kéo dài thời hạn sử dụng cho bánh. Bánh nướng nhân bún ốc có vị chua chua, cay cay khác hẳn với những loại bánh Trung Thu thông thường. Bánh Trung thu trứng cá muối: Bánh trung thu nhân trứng cá muối và nấm truffle (nấm cục đen) do nhà hàng Royal Caviar Club chế biến, có giá 1.800 đô la Hồng Kông (230 USD hay 5,3 triệu đồng) cho một hộp 4 chiếc. Theo các đầu bếp, để tạo ra chiếc bánh Trung thu này, họ phải đảm bảo bánh lạnh, không qua tác động nhiệt và trứng cá muối không phải chế biến nhiều làm mất đi hương vị. Tỷ lệ làm bánh là 100 gr trứng cá muối : 1 gr nấm truffle Australia. Bánh có vị mặn tinh tế của trứng cá muối và nấm cục.Bánh Trung Thu vị rau mùi: Một công ty thực phẩm chuyên cung cấp những sản phẩm liên quan đến rau mùi của Đài Loan đã hợp tác với một thương hiệu món tráng miệng tại Hồng Kông để tạo ra món bánh Trung Thu vị rau mùi độc đáo. Chiếc bánh Trung Thu có màu xanh đẹp mắt này có chứa rau mùi trong cả vỏ và nhân bánh. Đặc biệt có tới ba loại rau mùi được sử dụng đó là bột rau mùi, rau mùi khô và rau mùi tươi, điều này tạo nên 3 tầng hương vị đậm đà cho chiếc bánh. Bánh Trung Thu nhân mì ăn liền: Nếu là tín đồ của mì gói có lẽ bạn sẽ muốn thử loại Bánh Trung Thu nhân mì ăn liền này. Nhân bánh bên trong là sự kết hợp khá “dị” giữa đậu đỏ nghiền và mì ăn liền khiến cho bánh có vị mặn mặn ngọt ngọt lạ thường. Bánh trung thu hải sản: Bánh trung thu hải sản đắt hơn các loại bánh trung thu truyền thống khác. Như tên gọi của, loại bánh này có nhân hải sản như bào ngư và rong biển. Món bánh này có vị tươi và hơi mặn. Nếu bạn không thích bánh trung thu ngọt thì hãy trải nghiệm bánh trung thu mặn. Bánh Trung Thu nhân tôm càng: Trong số những loại bánh Trung Thu được cải tiến, bánh nhân tôm càng là một trong số những loại bánh được ưa chuộng nhất. Quy trình để sản xuất loại bánh này phức tạp hơn so với bánh Trung Thu thông thường. Tôm tươi sẽ được vận chuyển tới cơ sở sản xuất từ sáng sớm, sau đó được chọn lọc và làm sạch dưới tiêu chuẩn khắt khe. Chỉ những con tôm càng còn sống, có màu sắc tươi sáng mới được sử dụng. Tôm sau đó được đem đi hấp và bóc vỏ rồi được chế biến thành nhân bánh, trong mỗi chiếc bánh sẽ được đặt 4 con tôm. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Đìu hiu cửa hàng bánh Trung Thu".

Bánh Trung Thu nhân bún ốc: Bánh Trung Thu vị bún ốc lần đầu tiên được một công ty ở Quảng Tây, Trung Quốc cho ra mắt vào mùa Thu năm 2020. Theo nhà sản xuất của bánh Trung Thu bún ốc, họ phải mất tới hơn 2 tháng nghiên cứu ra chiếc bánh mang hương vị độc đáo này. Nhân bánh gồm những nguyên liệu chủ chốt để tạo nên hương vị cho một bát bún ốc Liễu Châu là bún khô, thịt ốc, nụ bạch hoa, măng chua và một số thành phần khác. Những nguyên liệu này sẽ được xào sơ qua rồi đem chiên ngập dầu để loại bỏ bớt nước, điều này sẽ giúp kéo dài thời hạn sử dụng cho bánh. Bánh nướng nhân bún ốc có vị chua chua, cay cay khác hẳn với những loại bánh Trung Thu thông thường. Bánh Trung thu trứng cá muối: Bánh trung thu nhân trứng cá muối và nấm truffle (nấm cục đen) do nhà hàng Royal Caviar Club chế biến, có giá 1.800 đô la Hồng Kông (230 USD hay 5,3 triệu đồng) cho một hộp 4 chiếc. Theo các đầu bếp, để tạo ra chiếc bánh Trung thu này, họ phải đảm bảo bánh lạnh, không qua tác động nhiệt và trứng cá muối không phải chế biến nhiều làm mất đi hương vị. Tỷ lệ làm bánh là 100 gr trứng cá muối : 1 gr nấm truffle Australia. Bánh có vị mặn tinh tế của trứng cá muối và nấm cục. Bánh Trung Thu vị rau mùi: Một công ty thực phẩm chuyên cung cấp những sản phẩm liên quan đến rau mùi của Đài Loan đã hợp tác với một thương hiệu món tráng miệng tại Hồng Kông để tạo ra món bánh Trung Thu vị rau mùi độc đáo. Chiếc bánh Trung Thu có màu xanh đẹp mắt này có chứa rau mùi trong cả vỏ và nhân bánh. Đặc biệt có tới ba loại rau mùi được sử dụng đó là bột rau mùi, rau mùi khô và rau mùi tươi, điều này tạo nên 3 tầng hương vị đậm đà cho chiếc bánh. Bánh Trung Thu nhân mì ăn liền: Nếu là tín đồ của mì gói có lẽ bạn sẽ muốn thử loại Bánh Trung Thu nhân mì ăn liền này. Nhân bánh bên trong là sự kết hợp khá “dị” giữa đậu đỏ nghiền và mì ăn liền khiến cho bánh có vị mặn mặn ngọt ngọt lạ thường. Bánh trung thu hải sản: Bánh trung thu hải sản đắt hơn các loại bánh trung thu truyền thống khác. Như tên gọi của, loại bánh này có nhân hải sản như bào ngư và rong biển. Món bánh này có vị tươi và hơi mặn. Nếu bạn không thích bánh trung thu ngọt thì hãy trải nghiệm bánh trung thu mặn. Bánh Trung Thu nhân tôm càng: Trong số những loại bánh Trung Thu được cải tiến, bánh nhân tôm càng là một trong số những loại bánh được ưa chuộng nhất. Quy trình để sản xuất loại bánh này phức tạp hơn so với bánh Trung Thu thông thường. Tôm tươi sẽ được vận chuyển tới cơ sở sản xuất từ sáng sớm, sau đó được chọn lọc và làm sạch dưới tiêu chuẩn khắt khe. Chỉ những con tôm càng còn sống, có màu sắc tươi sáng mới được sử dụng. Tôm sau đó được đem đi hấp và bóc vỏ rồi được chế biến thành nhân bánh, trong mỗi chiếc bánh sẽ được đặt 4 con tôm. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video " Đìu hiu cửa hàng bánh Trung Thu".