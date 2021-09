5 lời khuyên giúp quý ông thỏa mãn tuyệt đối chuyện yêu

Một nghiên cứu của Đại học bang Ohio, Mỹ mới đây đã cho thấy những người đàn ông trẻ tuổi nghĩ về các chủ đề liên quan đến chuyện ân ái 19 lần một ngày. Tưởng tượng thì đẹp, nhưng đàn ông thường bối rối không biết làm thế nào để có một đời sống chăn gối lý tưởng. Những cảnh yêu đương trong phim rất đẹp, rất hoàn mỹ nhưng trong thực tế, nam giới sẽ luôn cảm thấy phong độ của mình không được như tưởng tượng, sự lo lắng này cũng sẽ kéo theo một số rối loạn về tinh thần và thể chất. Nhà tình dục học lâm sàng Patti Britton đưa ra 5 lời khuyên giúp nam giới tự tin hơn và có trải nghiệm chuyện chăn gối tốt hơn. 1. Nên trao đổi, nói chuyện khi ân ái: Chuyện chăn gối rất quan trọng đối với tình cảm vợ chồng. Những cử chỉ thân mật không chỉ là hôn hay các hình thức tiếp xúc khác, nam giới còn có thể trao đổi với bạn đời về những gì cả hai mong muốn, điều này giúp đôi bên cởi mở và tin tưởng hơn. Biết nhiều hơn về bản thân và đối tác của bạn có thể mang lại một những giây phút thăng hoa hơn nhiều. Ngoài ra, nhiều phụ nữ cảm thấy, giọng trầm của đàn ông rất gợi cảm khi quan hệ tình dục. Vì vậy, việc đàn ông trò chuyện, khơi gợi khi ân ái cũng vô cùng quan trọng, bạn hãy thử nhé. 2. Đừng tin vào những lời khoe khoang giữa những người đàn ông: Đàn ông thường khoe khoang về khả năng tình dục của họ. Không giống như phụ nữ, đàn ông tránh nói về sự bất an trong tình dục của mình. Do đó, tần suất quan hệ và thông tin về khả năng ân ái mà nam giới nói đến thường bị bóp méo nghiêm trọng. Sau khi khoe khoang, nhiều người đàn ông lại cảm thấy những người khác giỏi hơn mình, điều này khiến họ cảm thấy thiếu thốn, tự tin và từ đó cũng mặc cảm, ảnh hưởng đến chuyện ân ái. 3. Đừng so sánh đời sống tình dục của bạn với những bộ phim người lớn: Kiến thức về tình dục của nhiều nam giới chủ yếu đến từ những bộ phim người lớn. Các diễn viên nam và nữ trong phim kiểu này thường có phong độ và tài năng, điều này tạo ra những kỳ vọng phi thực tế. Các diễn viên nam đều được tuyển chọn rất kỹ càng, thêm nữa họ cũng phải sử dụng thuốc kích thích rất nhiều. Xem phim người lớn không hoàn toàn là một điều xấu, có thể giúp nam giới khám phá những điều mới mẻ nhưng cần phải nhớ rằng: Đó không phải là thực tế. 4. Tập trung vào cảm giác khoái cảm: Căng thẳng, lo lắng và mất tập trung có thể dẫn đến đời sống tình dục không thỏa mãn. Trong khi ân ái, nam giới hãy cố gắng gạt bỏ áp lực công việc, giảm bớt lo lắng về bản thân, ngăn chặn các yếu tố gây nhiễu và chỉ tập trung tận hưởng những khoái cảm khi ở bên người ấy. Các chuyên gia gợi ý rằng, để cải thiện khả năng tập trung, nam giới có thể nhìn sâu vào mắt đối phương, vuốt ve và hít thở cùng lúc. Khi đó, cả hai sẽ cảm thấy sự đồng điệu và cảm xúc cũng thăng hoa. 5. Lập kế hoạch cụ thể: Cả nam giới và phụ nữ đều có những kỳ vọng đẹp đẽ và thực tế cho đời sống chăn gối của mình. Một kế hoạch tốt có thể làm cho cả hai bên thoải mái hơn và cũng có thể loại bỏ xung đột về mặt thời gian, địa điểm và ham muốn. Trên thực tế, mọi người sẽ luôn có những thỏa hiệp nhất định, đặc biệt là khi đã sắp xếp được thời gian cho chuyện chăn gối, kết quả thường thấy là cả hai bên đều có thể tận hưởng chuyện yêu đương tốt hơn. Mời quý độc giả xem video: Gánh thạch trà trân châu ngon bền vững của đôi vợ chồng già phố Hà Nội. Nguồn: Yan.

Một nghiên cứu của Đại học bang Ohio, Mỹ mới đây đã cho thấy những người đàn ông trẻ tuổi nghĩ về các chủ đề liên quan đến chuyện ân ái 19 lần một ngày. Tưởng tượng thì đẹp, nhưng đàn ông thường bối rối không biết làm thế nào để có một đời sống chăn gối lý tưởng. Những cảnh yêu đương trong phim rất đẹp, rất hoàn mỹ nhưng trong thực tế, nam giới sẽ luôn cảm thấy phong độ của mình không được như tưởng tượng, sự lo lắng này cũng sẽ kéo theo một số rối loạn về tinh thần và thể chất. Nhà tình dục học lâm sàng Patti Britton đưa ra 5 lời khuyên giúp nam giới tự tin hơn và có trải nghiệm chuyện chăn gối tốt hơn. 1. Nên trao đổi, nói chuyện khi ân ái: Chuyện chăn gối rất quan trọng đối với tình cảm vợ chồng. Những cử chỉ thân mật không chỉ là hôn hay các hình thức tiếp xúc khác, nam giới còn có thể trao đổi với bạn đời về những gì cả hai mong muốn, điều này giúp đôi bên cởi mở và tin tưởng hơn. Biết nhiều hơn về bản thân và đối tác của bạn có thể mang lại một những giây phút thăng hoa hơn nhiều. Ngoài ra, nhiều phụ nữ cảm thấy, giọng trầm của đàn ông rất gợi cảm khi quan hệ tình dục. Vì vậy, việc đàn ông trò chuyện, khơi gợi khi ân ái cũng vô cùng quan trọng, bạn hãy thử nhé. 2. Đừng tin vào những lời khoe khoang giữa những người đàn ông: Đàn ông thường khoe khoang về khả năng tình dục của họ. Không giống như phụ nữ, đàn ông tránh nói về sự bất an trong tình dục của mình. Do đó, tần suất quan hệ và thông tin về khả năng ân ái mà nam giới nói đến thường bị bóp méo nghiêm trọng. Sau khi khoe khoang, nhiều người đàn ông lại cảm thấy những người khác giỏi hơn mình, điều này khiến họ cảm thấy thiếu thốn, tự tin và từ đó cũng mặc cảm, ảnh hưởng đến chuyện ân ái. 3. Đừng so sánh đời sống tình dục của bạn với những bộ phim người lớn: Kiến thức về tình dục của nhiều nam giới chủ yếu đến từ những bộ phim người lớn. Các diễn viên nam và nữ trong phim kiểu này thường có phong độ và tài năng, điều này tạo ra những kỳ vọng phi thực tế. Các diễn viên nam đều được tuyển chọn rất kỹ càng, thêm nữa họ cũng phải sử dụng thuốc kích thích rất nhiều. Xem phim người lớn không hoàn toàn là một điều xấu, có thể giúp nam giới khám phá những điều mới mẻ nhưng cần phải nhớ rằng: Đó không phải là thực tế. 4. Tập trung vào cảm giác khoái cảm: Căng thẳng, lo lắng và mất tập trung có thể dẫn đến đời sống tình dục không thỏa mãn. Trong khi ân ái, nam giới hãy cố gắng gạt bỏ áp lực công việc, giảm bớt lo lắng về bản thân, ngăn chặn các yếu tố gây nhiễu và chỉ tập trung tận hưởng những khoái cảm khi ở bên người ấy. Các chuyên gia gợi ý rằng, để cải thiện khả năng tập trung, nam giới có thể nhìn sâu vào mắt đối phương, vuốt ve và hít thở cùng lúc. Khi đó, cả hai sẽ cảm thấy sự đồng điệu và cảm xúc cũng thăng hoa. 5. Lập kế hoạch cụ thể: Cả nam giới và phụ nữ đều có những kỳ vọng đẹp đẽ và thực tế cho đời sống chăn gối của mình. Một kế hoạch tốt có thể làm cho cả hai bên thoải mái hơn và cũng có thể loại bỏ xung đột về mặt thời gian, địa điểm và ham muốn. Trên thực tế, mọi người sẽ luôn có những thỏa hiệp nhất định, đặc biệt là khi đã sắp xếp được thời gian cho chuyện chăn gối , kết quả thường thấy là cả hai bên đều có thể tận hưởng chuyện yêu đương tốt hơn. Mời quý độc giả xem video: Gánh thạch trà trân châu ngon bền vững của đôi vợ chồng già phố Hà Nội. Nguồn: Yan.